Колишній учасник гурту "Тартак" Олександр Положинський повідомив про смерть батька Євгена. За словами музиканта, він помер у новорічну ніч, 1 січня.

Джерело: фейсбук Сашка Положинського

Відомий український музикант та колишній фронтмен гурту "Тартак" Олександр Положинський повідомив сумну новину.

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Помер батько Сашка Положинського

За словами музиканта, його батько Євген помер у новорічну ніч, 1 січня 2021 року. Олександр Положинський розповів, що Новий рік зустрічав з батьками, хоч мав інші плани. Зірка зізнався, що ніби відчував, що мав залишитися вдома.

2021 рік Олександр Положинський зустрічав утрьох: з мамою та батьком. Вони поспілкувалися, повечеряли та випили по келиху шампанського. Близько 2 години ночі сім'я поприбирала все зі столу та лаштувалася у ліжко.

Коли опівночі я загадував свої кілька традиційних бажань, першим з них було те, якому вже через три години судилося не збутися, – щоб батьки були живими і здоровими,

– написав Сашко Положинський.

Артист поділився, що перед сном йому явилось видіння. "Коли в новорічну ніч я вже лежав у ліжку, готуючись до сну, я раптом почув у собі зовсім не новорічну пісню й відчув необхідність викласти її у фейсбук. Якщо цікаво — можете її знайти в мене на сторінці. Я виклав її, коли тато ще був живий, але я не знаю, звідки вона до мене прийшла. Коли я засинав, мені привиділася могильна табличка з іменем мого батька і датою смерті 01.01.2021. Я відігнав від себе це моторошне видіння і заснув. А хвилин через 40 мене розбудив крик мами..." – зізнався Олександр Положинський.

Також ексучасник гурту "Тартак" показав архівне фото з родиною й розповів історію про життя батька Євгена.