Бывший участник группы "Тартак" Александр Положинский сообщил о смерти отца Евгения. По словам музыканта, он умер в новогоднюю ночь, 1 января.

Источник: фейсбук Саши Положинского

Известный украинский музыкант и бывший фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский сообщил печальную новость.

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Умер отец Саши Положинского

По словам музыканта, его отец Евгений умер в новогоднюю ночь, 1 января 2021 года. Александр Положинский рассказал, что Новый год встречал с родителями, хотя имел другие планы. Звезда признался, что как будто чувствовал, что должен остаться дома.

2021 год Александр Положинский встречал втроем: с мамой и отцом. Они пообщались, поужинали и выпили по бокалу шампанского. Около 2 часов ночи семья убирала все со стола и укладывалась спать.

Когда в полночь я загадывал свои несколько традиционных желаний, первым из них было то, которому уже через три часа суждено было не сбыться, – чтобы родители были живыми и здоровыми,

– написал Сашко Положинский.

Артист поделился, что перед сном ему явилось видение. "Когда в новогоднюю ночь я уже лежал в кровати, готовясь ко сну, я вдруг услышал в себе совсем не новогоднюю песню и почувствовал необходимость выложить ее в фейсбуке. Если интересно – можете ее найти у меня на странице. Я выложил ее, когда папа еще был жив, но я не знаю, откуда она ко мне пришла. Когда я засыпал, мне привиделась могильная табличка с именем моего отца и датой смерти 01.01.2021. Я отогнал от себя это жуткое видение и уснул. А минут через 40 меня разбудил крик мамы..." – признался Александр Положинский.

Также экс-участник группы "Тартак" показал архивное фото с семьей и рассказал историю о жизни отца Евгения.