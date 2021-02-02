У річницю з дня смерті відомого українського музиканта Андрія Кузьменка, лідера гурту "Скрябін", зірки вшановують пам'ять співака архівними фото та відео. Дивіться добірку у матеріалі.

Джерело: 24 канал

Сьогодні, 2 лютого, виповнилося 6 років з дня автокатастрофи, в якій загинув український співак Андрій Кузьменко. Колеги, друзі та рідні артиста вшановують пам'ять лідера гурту "Скрябін".

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Українські зірки пригадують Андрія Кузьменка

Барбара Кузьменко

Дівчина поширила інстаграм-сторіс, де показала архівне фото з батьком, ще з її дитинства. Вона не коментувала світлину, але залишила емоджі.



Барбара Кузьменко та Андрій Кузьменко / Фото з інстаграму Барбари Кузьменко

Олександр Пономарьов

Український співак поширив відео, у якому він виступає з піснею "Сам собі країна". "Пам'яті Кузьми", – написав Олександр Пономарьов.

Дзідзьо

Артист та близький друг Андрія опублікував відео, де виконує свою пісню й пригадав історію, пов'язану з музикантом.

Пам‘ятаю: третя година ночі, дзвонить телефон, дивлюся на екран, то – Кузьма. Піднімаю трубку, а він мені каже: "Чувак , "3 в 1" – то моя любима пісня!" і кинув трубку. На той час – то була найвища похвала для мене від Кузьми, яку я зберігаю і сьогодні!.. Дякую Тобі, мій друже, за все, що Ти зробив!

– написав Дзідзьо.

Тарас Тополя

"Кузьма завжди з нами! Пам'ятаємо", – написав лідер гурту "Антитіла" під відео, де він виконує пісню "Люди як кораблі".

Нам залишається співати Твої пісні, які мають глибину і зміст, які не пластмасові, а справжні, і які будуть актуальні навіть через 50 років. Цінуйте і любіть своє, українське, рідне, поки артисти живі!

– додав Тарас Тополя.

Андрій Джеджула

Шоумен оприлюднив серію архівних фото з Андрієм Кузьменком. І присвятив другові зворушливий допис: "6 років як ти пішов! І всі ми сумуємо! Знаючи, який був веселий та які анекдоти знав, розумію, що на небі було сумно, ти був просто потрібен і ти тепер там розповідаєш свої жарти! Професіонал і талант – твої пісні змістовні і завжди мали сенс! Навіть, якщо вони жартівливі! Тебе треба було записувати, оскільки можна було зібрати словник нових мовних заморочок і висловів! На заходах, які веду, я дуже часто згадую тебе і цитую твої приколи! Люблю тебе, і певний, що можу стати в довжелезну чергу тих, хто відчуває те саме! Щодня згадую тебе в молитвах! Хай тобі земля буде пухом, а небо завжди вічним домом!".

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Julik

На сторінці в інстаграмі Julik опублікував ролик, де показав виступ на одному з корпоративів. Тоді він разом з гуртом акомпонував Андрію Кузьменку.

Пам‘ятаємо. Щасливий, що був знайомий,

– написав Julik.