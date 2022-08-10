"Спочатку на Крим": у пісні "Антитіл" з Едом Шираном знайшли пророчі слова про "бавовну"

10 серпня 2022 , 18:37
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Джерело:

інстаграм "Антитіл"

Після вибухів у тимчасово окупованому Криму шанувальники "Антитіл" знайшли рядки про "бавовну" в одному з нещодавніх кліпів. Тараса Тополю вже жартівливо називають пророком.

Днями в окупованому Криму лунали потужні вибухи, внаслідок яких було зруйновано російські логістичні центри та склади з боєприпасами. Гурт "Антитіла" відреагував на новини про "бавовну".

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"Антитіла" напророкували вибухи в Криму

Шанувальники знайшли пророчі слова пісні "Антитіл" та Еда Ширана 2step. Музиканти опублікували уривок з кліпу з цими рядками у своєму інстаграмі.

Все йде до того, що спочатку на Крим
Ми свій двіж замутим
Ніхто не вийде із води сухим! 

Актуально,
– прокоментували артисти.

Додамо, вибухи в тимчасово окупованому Криму коментували й інші зірки – Володимир Остапчук, Женя Галич, Григорій Решетник.

Також колектив додав, що кліп на пісню 2step подивилися в ютубі вже понад 12 мільйонів разів, і подякували за підтримку.

Під уривком відеороботи фанати гурту жартівливо називають Тараса Тополю новим пророком та дякують йому за пісню.

  • "Ви маєте чи то дар, чи інтуїцію! Дякую за вашу творчість!!! Бережіть себе";
  • "Все буде Україна";
  • "Ви все знали. Двіж замутили, молодці";
  • "Красунчики";
  • "Пророче";
  • "Коли я була в окупації в Новій Каховці, то голосно вмикала цю пісню! Так, було вже тепло, вікна відкриті, навколо куча орків… і ваша пісня!! Дякую";
  • "Це топ мого плейлиста";
  • "Тарасе, ви як у воду дивились";
  • "Як масло по душі".
Нагадаємо, Україна рішуче спростовує свою причетність до вибухів у Новофедорівці та Криму. Як заявляє Михайло Подоляк, "бавовна" на півострові – "компенсаторні механізми неефективного управління всередині збройних сил росії".
Автор: Марія Касій