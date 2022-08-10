"Спочатку на Крим": у пісні "Антитіл" з Едом Шираном знайшли пророчі слова про "бавовну"

Після вибухів у тимчасово окупованому Криму шанувальники "Антитіл" знайшли рядки про "бавовну" в одному з нещодавніх кліпів. Тараса Тополю вже жартівливо називають пророком.

Днями в окупованому Криму лунали потужні вибухи, внаслідок яких було зруйновано російські логістичні центри та склади з боєприпасами. Гурт "Антитіла" відреагував на новини про "бавовну".

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"Антитіла" напророкували вибухи в Криму

Шанувальники знайшли пророчі слова пісні "Антитіл" та Еда Ширана 2step. Музиканти опублікували уривок з кліпу з цими рядками у своєму інстаграмі.

Все йде до того, що спочатку на Крим

Ми свій двіж замутим

Ніхто не вийде із води сухим!

Актуально,

– прокоментували артисти.

, вибухи в тимчасово окупованому Криму коментували й інші зірки – Володимир Остапчук, Женя Галич, Григорій Решетник.

Також колектив додав, що кліп на пісню 2step подивилися в ютубі вже понад 12 мільйонів разів, і подякували за підтримку.

Під уривком відеороботи фанати гурту жартівливо називають Тараса Тополю новим пророком та дякують йому за пісню.

"Ви маєте чи то дар, чи інтуїцію! Дякую за вашу творчість!!! Бережіть себе";

"Все буде Україна";

"Ви все знали. Двіж замутили, молодці";

"Красунчики";

"Пророче";

"Коли я була в окупації в Новій Каховці, то голосно вмикала цю пісню! Так, було вже тепло, вікна відкриті, навколо куча орків… і ваша пісня!! Дякую";

"Це топ мого плейлиста";

"Тарасе, ви як у воду дивились";

"Як масло по душі".