Творці шоу вже відкривають для глядачів деякі подробиці. Цього разу вони розкрили другу героїню проєкту, пише Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку проєкту "Холостяк".
На інстаграм-сторінці опублікували короткий ролик. Виявилось, що друга учасниця – 38-річна майстриня спорту з легкої атлетики зі стрибків у висоту. На відео можна побачити, як дівчина тренується у спортивній формі, її образ на прогулянці вулицею та найголовніше – образ для першої вечірки та зустріч і з холостяком.
За серце Цимбалюка боротиметься Ольга Євгенівна.
Друга учасниця проєкту "Холостяк": дивіться відео онлайн
Учасниця навіть відкрила про себе деяку інформацію.
Я була в шлюбі 20 років. Сюди прийшла не за змаганнями. Подивіться на мене, я фантастична,
– заявила жінка.
Коли Цимбалюк побачив учасницю, то зробив їй комплімент: "Чудово виглядаєш". Можливо, саме майстриня спорту підкорить серце головного холостяка країни?
У коментарях під відео вже є чимало коментарів від шанувальників проєкту, які в очікуванні нового сезону.
- "Ви хоч скидайте одразу в описі під відео імена і дати народження учасниць. Мені ж якось треба нумерологічні розбори їх робити для підписників".
- "Чекаю з нетерпінням".
- "Гарна, самодостатня жінка".
Крім того, учасницю вже навіть зайшли у соцмережах, однак її інстаграм-сторінка закрита.
Що відомо про новий сезон "Холостяка"?
- Вже 17 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ стартує 14 сезон найромантичнішого проєкту країни "Холостяк".
- Відомо, що перші зйомки розпочались у червні цього року, а деякі епізоди знімали у Карпатах.
- Раніше творці проєкту повідомили, хто став однією з учасниць. Нею виявилась 21-річна Софія Шамії, яка має титул "Міс Україна-2023".