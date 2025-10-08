Творці шоу вже відкривають для глядачів деякі подробиці. Цього разу вони розкрили другу героїню проєкту, пише Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку проєкту "Холостяк".

На інстаграм-сторінці опублікували короткий ролик. Виявилось, що друга учасниця – 38-річна майстриня спорту з легкої атлетики зі стрибків у висоту. На відео можна побачити, як дівчина тренується у спортивній формі, її образ на прогулянці вулицею та найголовніше – образ для першої вечірки та зустріч і з холостяком.

За серце Цимбалюка боротиметься Ольга Євгенівна.

Друга учасниця проєкту "Холостяк": дивіться відео онлайн

Учасниця навіть відкрила про себе деяку інформацію.

Я була в шлюбі 20 років. Сюди прийшла не за змаганнями. Подивіться на мене, я фантастична,

– заявила жінка.

Коли Цимбалюк побачив учасницю, то зробив їй комплімент: "Чудово виглядаєш". Можливо, саме майстриня спорту підкорить серце головного холостяка країни?

У коментарях під відео вже є чимало коментарів від шанувальників проєкту, які в очікуванні нового сезону.

"Ви хоч скидайте одразу в описі під відео імена і дати народження учасниць. Мені ж якось треба нумерологічні розбори їх робити для підписників".

"Чекаю з нетерпінням".

"Гарна, самодостатня жінка".

Крім того, учасницю вже навіть зайшли у соцмережах, однак її інстаграм-сторінка закрита.

Що відомо про новий сезон "Холостяка"?