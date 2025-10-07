Припущення про таємне одруження з'явились після загадкових сториз Квіткової. Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки.
Читайте також Де зараз Даша Квіткова, якій освідчився Володимир Бражко
Даша Квіткова опублікувала фото, зроблене в ліфті. Уважні прихильники помітили каблучку, яка нагадує весільну, на безіменному пальці й припустили, що блогерка і Володимир Бражко офіційно оформили свої стосунки.
Даша Квіткова засвітила каблучку на безіменному пальці / Скриншот з інстаграму блогерки
Квіткова також показала світлину, на якій зображені великі букети квітів, і заінтригувала підписом:
Яка ж то була субота,
– написала вона.
Даша Квіткова показала великі букети квітів / Скриншот з інстаграму блогерки
На безіменному пальці Володимира Бражка також помітили каблучку, яка може бути весільною – а саме на останніх фотографіях в інстаграмі, на яких відмічений півзахисник київського Динамо. Ймовірно, вона перемотана пластиром, адже футболістам не можна носити прикраси під час гри.
На безіменному пальці Бражка помітили каблучку / Фото ФК Динамо (Київ)
Володимир Бражко засвітив каблучку / Фото з інстаграму juras_ju
Володимир Бражко на футбольному полі / Фото з фан-сторінки Динамо в інстаграмі
Стосунки Даші Квіткової та Володимира Бражка: головне
Навесні 2025 року у мережі з'явились чутки, що Даша Квіткова зустрічається з Володимиром Бражком. Блогерку і футболіста не один раз бачили на публіці разом.
9 липня Квіткова відсвяткувала 27-річчя. Бражко виклав спільне фото з блогеркою і написав: "З днем народження, моя кохана", чим підтвердив їхній роман.
6 вересня Даша повідомила, що футболіст освідчився їй. ЗМІ писали, що Володимир подарував коханій каблучку від Cartier, вартістю якої коливається від 82 до 132 тисяч доларів.