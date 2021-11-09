Новий концерт і час з сім'єю: MamaRika захопила фото з сином після насичених вихідних

9 листопада 2021 , 09:48
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Джерело:

інстаграм MamaRika

Відома українська співачка MamaRika нещодавно з родиною переїхала до Києва, щоб повернутися до концертної діяльності. На вихідних зірка встигла і провести новий концерт, і побути з сім'єю. Після насичених днів вона опублікувала нові фото з сином.

Успішна українська співачка MamaRika на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала новий допис. Вона зачарувала мережу новими світлинами з 3-місячним сином.

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Нові фото MamaRika з сином

Виконавиця позувала перед камерою в одному зі столичних закладів. Вона одягнулась повсякденно, але стильно. Зірка обрала світлі джинси та чорний светр. Вона зібрала волосся у хвіст. На обличчі MamaRika не було макіяжу, тож вона продемонструвала натуральну красу.

У підписі до світлин співачка розповіла, що її вихідні були доволі насиченими. Тепер вона ще частіше з'являтиметься на сцені, оскільки переїхала до Києва з чоловіком і сином. 

Однак серед насиченого робочого графіку зірка не забуває й про час для сина та чоловіка. У моменти відсутності MamaRika, за малюком слідкує няня.

А якщо серйозно, то ви бачите щасливу MamaRika, яка на вихідних встигла все: відпрацювати концерт, побути із сім’єю, і навіть трохи поспати,
– поділилась артистка.


MamaRika з сином / Фото з інстаграму зірки


MamaRika з сином / Фото з інстаграму зірки

Зазначимо, перший концерт після пологів знаменитість дала 2 жовтня. Тоді вона майже вперше за 10 місяців вийшла на велику сцену. З малюком залишився чоловік MamaRika – Сергій Середа. Він цілий день самостійно доглядав за сином.

Шанувальники активно реагують на нові світлини від виконавиці. Вони засипають MamaRika позитивними коментарями:

  • "Молодець";
  • "Щастя вам";
  • "Як мило";
  • "Фото – супер";
  • "Настя, ти просто супер! Така енергійна і хороша мама Давіда!";
  • "Нехай щастить, це прекрасне фото";
  • "Клас, ви такі милі".
Автор: Марія Касій