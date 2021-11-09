Новий концерт і час з сім'єю: MamaRika захопила фото з сином після насичених вихідних
Джерело:інстаграм MamaRika
Відома українська співачка MamaRika нещодавно з родиною переїхала до Києва, щоб повернутися до концертної діяльності. На вихідних зірка встигла і провести новий концерт, і побути з сім'єю. Після насичених днів вона опублікувала нові фото з сином.
Успішна українська співачка MamaRika на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала новий допис. Вона зачарувала мережу новими світлинами з 3-місячним сином.
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Нові фото MamaRika з сином
Виконавиця позувала перед камерою в одному зі столичних закладів. Вона одягнулась повсякденно, але стильно. Зірка обрала світлі джинси та чорний светр. Вона зібрала волосся у хвіст. На обличчі MamaRika не було макіяжу, тож вона продемонструвала натуральну красу.
У підписі до світлин співачка розповіла, що її вихідні були доволі насиченими. Тепер вона ще частіше з'являтиметься на сцені, оскільки переїхала до Києва з чоловіком і сином.
Однак серед насиченого робочого графіку зірка не забуває й про час для сина та чоловіка. У моменти відсутності MamaRika, за малюком слідкує няня.
А якщо серйозно, то ви бачите щасливу MamaRika, яка на вихідних встигла все: відпрацювати концерт, побути із сім’єю, і навіть трохи поспати,
– поділилась артистка.
MamaRika з сином / Фото з інстаграму зірки
MamaRika з сином / Фото з інстаграму зірки
Шанувальники активно реагують на нові світлини від виконавиці. Вони засипають MamaRika позитивними коментарями:
- "Молодець";
- "Щастя вам";
- "Як мило";
- "Фото – супер";
- "Настя, ти просто супер! Така енергійна і хороша мама Давіда!";
- "Нехай щастить, це прекрасне фото";
- "Клас, ви такі милі".