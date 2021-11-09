Новий концерт і час з сім'єю: MamaRika захопила фото з сином після насичених вихідних

Відома українська співачка MamaRika нещодавно з родиною переїхала до Києва, щоб повернутися до концертної діяльності. На вихідних зірка встигла і провести новий концерт, і побути з сім'єю. Після насичених днів вона опублікувала нові фото з сином.

Успішна українська співачка MamaRika на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала новий допис. Вона зачарувала мережу новими світлинами з 3-місячним сином.

Дивіться також Чорна ікра, басейн та пляж: Оля Полякова з доньками й чоловіком відпочиває на Мальдівах

Нові фото MamaRika з сином

Виконавиця позувала перед камерою в одному зі столичних закладів. Вона одягнулась повсякденно, але стильно. Зірка обрала світлі джинси та чорний светр. Вона зібрала волосся у хвіст. На обличчі MamaRika не було макіяжу, тож вона продемонструвала натуральну красу.

У підписі до світлин співачка розповіла, що її вихідні були доволі насиченими. Тепер вона ще частіше з'являтиметься на сцені, оскільки переїхала до Києва з чоловіком і сином.

Однак серед насиченого робочого графіку зірка не забуває й про час для сина та чоловіка. У моменти відсутності MamaRika, за малюком слідкує няня.

А якщо серйозно, то ви бачите щасливу MamaRika, яка на вихідних встигла все: відпрацювати концерт, побути із сім’єю, і навіть трохи поспати,

– поділилась артистка.



MamaRika з сином / Фото з інстаграму зірки



MamaRika з сином / Фото з інстаграму зірки

перший концерт після пологів знаменитість дала 2 жовтня. Тоді вона майже вперше за 10 місяців вийшла на велику сцену. З малюком залишився чоловік MamaRika – Сергій Середа. Він цілий день самостійно доглядав за сином.

Шанувальники активно реагують на нові світлини від виконавиці. Вони засипають MamaRika позитивними коментарями: