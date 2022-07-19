Український телеведучий Юрій Горбунов опублікував відео з Миколаївської області. Він показав, як українці збирали врожай попри рожеву.

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Юрій Горбунов показав врожай на Миколаївщині

На відео зняли працівників ДСНС. Один з них рятував пожежу, а інший відділяв пшеницю від місць пожежі.

У нас тут свій фронт, не менш важливий — боротьба за врожай. А он комбайн продовжує збирати,

– поділилися рятувальники.

"От так на Миколаївщині рятують урожай! Прифронтова зона! Справжні герої", – поділився враженнями Юрій Горбунов.

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