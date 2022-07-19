Український телеведучий Юрій Горбунов опублікував відео з Миколаївської області. Він показав, як українці збирали врожай попри рожеву.
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Юрій Горбунов показав врожай на Миколаївщині
На відео зняли працівників ДСНС. Один з них рятував пожежу, а інший відділяв пшеницю від місць пожежі.
У нас тут свій фронт, не менш важливий — боротьба за врожай. А он комбайн продовжує збирати,
– поділилися рятувальники.
"От так на Миколаївщині рятують урожай! Прифронтова зона! Справжні герої", – поділився враженнями Юрій Горбунов.
Останні новини про український врожай
- Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що немає конкретних рішень щодо розблокування морських портів. росія створює продовольчу кризу та не дає можливості вивозити зерно.
- 18 липня окупанти також обстріляли Синельниківський район Дніпропетровщини. Один з ударів припав на елеватор – зруйновано склади з зерном. Внаслідок цього виникла пожежа – там згоріло понад 5 тисяч тонн зерна.
- Тим часом міністр оборони Туреччини Хулусі Акар анонсував нову зустріч щодо "зернового коридору".