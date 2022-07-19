Украинский телеведущий Юрий Горбунов опубликовал видео из Николаевской области. Он показал, как украинцы собирали урожай, несмотря на пожар.
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Юрий Горбунов показал урожай в Николаевской области
На видео сняли работников ГСЧС. Один из них спасал пожар, другой отделял пшеницу от мест пожара.
У нас здесь свой фронт, не менее важный – борьба за урожай. А вон комбайн продолжает собирать,
– поделились спасатели.
"Вот так на Николаевщине спасают урожай! Прифронтовая зона! Настоящие герои", – поделился впечатлениями Юрий Горбунов.
Последние новости об украинском урожае
- Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что нет конкретных решений по разблокированию морских портов. россия создает продовольственный кризис и не позволяет вывозить зерно.
- 18 июля оккупанты также обстреляли Синельниковский район Днепропетровщины. Один из ударов пришелся на элеватор – разрушены склады с зерном. В результате возник пожар – там сгорело более 5 тысяч тонн зерна.
- Тем временем министр обороны Турции Хулуси Акар анонсировал новую встречу по "зерновому коридору".