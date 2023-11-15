Драйвовий хіт Ріанни у новому звучанні: мережу підкорює тренд тіктока
Ремікси та кавери на популярні пісні – звичне явище у сучасній музиці. Деколи ці треки мають всі шанси переплюнути оригінал
Ще кілька місяців тому в мережі завірусився ремікс на один з найкращих хітів Ріанни – S&M. І цей трек досі залишається популярним в тіктоці.
Цікаво У тіктоці віруситься найзворушливіший тренд під пісню Jerry Heil: відео, які доводять до сліз
Автором цього реміксу став виконавець Macon. До стилю Ріанни він додав більше електронної музики – гіпертехно. Так трек S&M зазвучав з багаторазовими механічними ритмами.
Rihanna – S&M (macon's HYPERTECHNO remix): слухайте онлайн
Слухачі так оцінювали ремікс на відому пісню:
- "Слухаю на репіті увесь ранок";
- "Отримав дуже багато енергії, коли слухав цей трек";
- "Твої ремікси – це вогонь";
- "Чудова робота";
- "Це дуже потужно та енергійно".
І хоч трек вийшов ще у лютому цього року, зараз він досі на піку популярності. Саме під це аудіо користувачі тіктока з різних куточків планети зняли понад 63 тисячі відео, які зібрали мільярди переглядів.
Українці під вірусний трек знімають гумористичні ролики, або ж показують свої танці на камеру.