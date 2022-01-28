Нова обраниця Каньє Веста та акторка з насиченою біографією: що відомо про Джулію Фокс

Усі західні таблоїди останнім часом лише й говорять про Джулію Фокс: американську акторку та нову дівчину Каньє Веста. Чим вона відома та яким було її особисте життя до зустрічі з репером – читайте далі.

Вже більш як місяць у пресі та мережі точаться розмови про Джулію Фокс. Тепер, після спільних виходів з Каньє Вестом на Тижні моди, про неї говорить мало не весь світ.

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Що відомо про Джулію Фокс

Початок творчого шляху

Джулія Фокс народилась у Мілані 1990 року. Вона виховувалась в італійсько-американській родині, де найбільше часу проводила з дідусем. У віці 6 років життя дівчинки змінилося, разом з батьком вона переїхала до Сполучених Штатів.

Джулія почала підпрацьовувати ще зі старшої школи. Вона перепробувала велику кількість різних професій: продавала морозиво, випічку, працювала у взуттєвому бутику. Перед творчим шляхом вона спробувала себе й у бізнесі: заснувала з подругою бренд в'язаного одягу Franziska Fox, а також малювала картини. За її словами, для одної з виставок вона використала власну кров.



Джулія Фокс / Фото з інстаграму Джулії Фокс

Злет акторської кар'єри

Через певний час Джулія Фокс стала акторкою. Найбільшу популярність вона здобула завдяки зйомках у фільмі "Неограновані алмази". У стрічці її партнером був відомий актор Адам Сендлер.

Фільм несподівано став одним з 10 найкращих у 2019 році за версією Національної ради кінокритиків США. Джулія Фокс була номінована на премію Gotham Awards в категорії "Акторський прорив".



Джулія Фокс / Фото з інстаграму Джулії Фокс

Особисте життя

Про романтичні стосунки Джулії Фокс відомо не так багато. Вона зустрічалась з пілотом Пітером Артем'євим, від якого народила первістка рік тому. З чоловіком акторка розійшлась, а тепер закрутила роман зі знаменитим репером Каньє Вестом.



Джулія Фокс з первістком та ексбойфрендом / Фото з інстаграму Джулії Фокс

Джулія Фокс не приховує деталі її нових стосунків. За словами дівчини, вона вперше зустріла Каньє у Маямі напередодні Нового року. Тоді він здався зірці "милим і навіть кумедним". Упродовж перших побачень виконавець запам'ятався Фокс пунктуальністю та хорошим почуттям гумору.

"Ми провели чарівний вечір разом. Потім вирушили до ресторану Carbone, і це був тільки початок всіх сюрпризів... Ще в нього був підготовлений готельний номер, де було повно одягу для мене... Не знаю, як він встиг все це підготувати. Я ж почувалася в цю мить Попелюшкою і подумала: якщо такі дива відбуваються вже на другому побаченні, чого ж сподіватися далі", – зізнавалась Джулія.



Джулія Фокс і Каньє Вест / Фото Interview Magazine

Фокс встигла відповісти й тим, хто критикує її в мережі. Вона заявляла, що часто зустрічалась з багатіями, тому гроші Каньє Веста їй не потрібні. Акторка наголосила, що її почуття – щирі.