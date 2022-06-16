У нього серйозні проблеми, – Оля Полякова розповіла, куди зник Олег Винник

У новому інтерв'ю Оля Полякова обмовилася про Олега Винника, який затих ще у квітні. Співачка зізналася, що в нього серйозні проблеми зі здоров'ям.

Напередодні повномасштабної війни Оля Полякова записала фіт з Винником. Він мав би вийти 8 Березня, але прем'єра зірвалася й навряд чи відбудеться взагалі, бо "російськомовна пісня від російських суперзірок зараз буде недоречна". Однак ця співпраця зблизила її артистом, тому вона знає, як він ставиться до нападу Росії й куди подівся.

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Куди зник Олег Винник

Те, що я чула, у нього серйозні проблеми зі здоров'ям були,

– шокувала Оля Полякова.

Зірка додала, що в перші тижні війни вони навіть хотіли записати ще один спільний трек, очевидно, патріотичний, адже "в нього теж дуже боліло через те, що робиться в Україні".

"Не знаю, можу я це казати чи ні, але я знаю, що в нього є якісь проблеми зі здоров'ям. Хай він сам цю інформацію оприлюднить, а то зараз почнуться знову якісь заяви від мене", – прикусила язика Полякова.

Що Олег Винник робив під час війни