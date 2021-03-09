Український телеведучий Сергій Притула нарешті отримав відповідь від керівництва "Нового каналу", чи має інтелектуальне шоу "Де логіка?" зв'язок із Росією. Схоже, що має, адже шоумен вирішив покинути проєкт назавжди.

У січні 2021 року на Сергія Притулу обвалилась критика стосовно його участі як ведучого у новому шоу "Де логіка?", що стартує на "Новому каналі" вже сьогодні, 9 березня 2021-го року. Українці звинувачували телеканал у тому, що у них домовленості з Росією, а шоумена – у "зраді".

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Згодом Притула відреагував на звинувачення у фейсбуці та зізнався, що завжди цікавиться проєктами перед тим, як до них долучатись, але на запитання представників каналу, чи це "Власна розробка чи куплений формат", йому відповіли що "формат". Також йому дали заперечну відповідь на те, чи має "Новий канал" домовленості з російським "ТНТ". Те, що Росія транслює схожий проєкт – це його не насторожило, тому що в Україні є чимало шоу, які мають ту ж розважальну тематику, що і в Росії. До прикладу, "Хто зверху?", "Інтуіція", "Голос країни", "Х-фактор" та інші.

Він пообіцяв шанувальникам, що тільки-но дізнається, чи має шоу прямий зв'язок із Росією – то одразу піде з нього у наступних сезонах.

Сергій Притула покине шоу "Де логіка?"

У своєму фейсбуці телеведучий заявив, що перший сезон проєкту стане "першим та останнім за його участю". У нього увійде 15 випусків.

Як і обіцяв, в разі, якщо інформація про кінцевих бенефіціарів формату із російськими паспортами підтвердиться, ноги моєї у цьому шоу більше не буде. Так от, не буде. Дякую за увагу,

– лаконічно зазначив Притула.

Прихильники Притули подякували ведучому за його позицію, втім, чимало з них досі залишились здивованими, як Сергій пропустив таку важливу деталь, як причетність Росії до проєкту. Також фанати поцікавились, чи вибачився ведучий перед перекладачем Дмитром Чекалкіним, який звернув увагу на ситуацію з шоу: "Хочу подякувати Дмитру за пильне око і привернення уваги до цієї ситуації! Нехай не відсиріє порох у його гарматі креативу та гострослів’я!", – писав раніше Притула.