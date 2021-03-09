Украинский телеведущий Сергей Притула наконец получил ответ от руководства "Нового канала", имеет ли интеллектуальное шоу "Где логика?" связь с Россией. Похоже, что имеет, ведь шоумен решил покинуть проект навсегда.

В январе 2021 года на Сергея Притулу обрушилась критика относительно его участия, как ведущего в новом шоу "Где логика?", стартующего на "Новом канале" уже сегодня, 9 марта 2021-го года. Украинцы обвиняли телеканал в том, что у них договоренности с Россией, а шоумена – в "измене".

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Впоследствии Притула отреагировал на обвинения в фейсбуке и признался, что всегда интересуется проектами перед тем, как к ним приобщаться, но на вопросы представителей канала, "Собственная ли это разработка или купленный формат", ему ответили, что "формат". Также ему дали отрицательный ответ на то, имеет ли "Новый канал" договоренности с российским "ТНТ". То, что Россия транслирует похожий проект – это его не насторожило, потому что в Украине есть немало шоу, которые имеют ту же развлекательную тематику, что и в России. К примеру, "Кто сверху?", "Интуиция", "Голос країни", "Х-фактор" и другие.

Он пообещал поклонникам, что как только узнает, имеет ли шоу прямую связь с Россией – то сразу уйдет из него в следующих сезонах.

Сергей Притула покинет шоу "Где логика?"

В своем фейсбуке телеведущий заявил, что первый сезон проекта станет "первым и последним с его участием". В него войдет 15 выпусков.

Как и обещал, в случае, если информация о конечных бенефициарах формата с российскими паспортами подтвердится, ноги моей в этом шоу больше не будет. Так вот, не будет. Спасибо за внимание,

– лаконично отметил Притула.

Поклонники Притулы поблагодарили ведущего за его позицию, впрочем, многие из них до сих пор остались удивленными, как Сергей пропустил такую важную деталь, как причастность России к проекту. Также фанаты поинтересовались, извинился ли ведущий перед переводчиком Дмитрием Чекалкиным, который обратил внимание на ситуацию с шоу: "Хочу поблагодарить Дмитрия за зоркий глаз и привлечение внимания к этой ситуации! Пусть не отсыреет порох в его пушке креатива и острословия!", – писал ранее Притула.