Ніжна та жіночна: Лілія Ребрик продемонструвала новорічний образ

Телеведуча Лілія Ребрик завжди зачаровує бездоганним зовнішнім виглядом. Напередодні Нового року вона опублікувала фото в коричневій сукні, яка чудово підійде для святкування особливої ночі.

Часто дівчата не знають, що ж одягнути на святкування Нового року. Тоді на допомогу приходять сторінки в соціальних мережах їхніх кумирів. Для багатьох українських модниць це акаунт телеведучої Лілії Ребрик, яка ледь не щодня демонструє нові аутфіти.

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Новорічний look Лілії Ребрик

Телеведуча зробила декілька кадрів у фотостудії, які святкового прикрасили до Нового року та Різдва. Лілія позувала в атласній світло-коричневій сукні. Вбрання мало тонкі бретелі, а на талії – тоненький пояс. Це підкреслило фігуру Ребрик і додало образові звабливості, жіночності.

Таку ніжну та романтичну сукню зірка доповнила бежевими лакованими босоніжками на підборах. Волосся красуня-білявка акуратно вклала, а на обличчі зробила повсякденний макіяж – коричневі тони з акцентом на губах. На обличчі Лілії сяяла усмішка. Видно, що вона щаслива перебувати в передноворічній метушні та відчутті прийдешніх свят.



Лілія Ребрик у коричневій сукні біля ялинки / Фото з інстаграму телеведучої

Образи для новорічної ночі від українських зірок