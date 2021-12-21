Відома українська співачка Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) днями виступила в Запоріжжі. На концерті зірка зачарувала стильним образом.

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Образ Alyosha

Знаменитість позувала перед камерою у трендовому костюмі молочного кольору та білому топі. Комплект складався зі штанів у стилі кльош, а також елегантного подовженого жакета.

Alyosha доповнила вишуканий образ аксесуарами: сережками-підвісками та тонкими ланцюжками на шиї. З-поміж світлих відтінків вбрання особливо вирізнявся чорний манікюр.

Співачка розпустила та вирівняла волосся, а на обличчі зробила макіяж. Вона підкреслила очі чорними стрілками, а губи нафарбувала насиченою червоною помадою.



Alyosha / Фото з інстаграму зірки



Alyosha / Фото з інстаграму зірки



Alyosha / Фото з інстаграму зірки

Додамо, у передсвятковий період Леся Нікітюк також обирає вбрання світлих кольорів. Днями вона показала знімки, як позувала біля декорацій у білій сукні від Андре Тана.

Підписники виконавиці засипали її лайками та коментарями. Також фани оцінили святковий образ зірки: