Відома українська співачка Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) днями виступила в Запоріжжі. На концерті зірка зачарувала стильним образом.
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Образ Alyosha
Знаменитість позувала перед камерою у трендовому костюмі молочного кольору та білому топі. Комплект складався зі штанів у стилі кльош, а також елегантного подовженого жакета.
Alyosha доповнила вишуканий образ аксесуарами: сережками-підвісками та тонкими ланцюжками на шиї. З-поміж світлих відтінків вбрання особливо вирізнявся чорний манікюр.
Співачка розпустила та вирівняла волосся, а на обличчі зробила макіяж. Вона підкреслила очі чорними стрілками, а губи нафарбувала насиченою червоною помадою.
Alyosha / Фото з інстаграму зірки
Alyosha / Фото з інстаграму зірки
Alyosha / Фото з інстаграму зірки
Підписники виконавиці засипали її лайками та коментарями. Також фани оцінили святковий образ зірки:
- "Чарівна";
- "Красунечка";
- "Ви найкраща";
- "Красуня".