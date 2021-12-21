Новорічні свята от-от розпочнуться, українські модниці вже обирають нові стильні аутфіти, якими зачаровуватимуть гостей. Один з варіантів показала Настя Каменських.
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Новорічний look Насті Каменських
Виконавиця позувала на камеру на тлі величезних подарунків. NK одягнула обтислу сукню насиченого червоного кольору. Вбрання було без рукавів і мало спокусливий виріз на нозі, що додавали образові жіночності.
Волосся Каменських вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках і коричневою помадою на губах. Неординарним доповненням аутфіту стали довгі та масивні блискучі сережки.
Настя Каменських у червоній сукні / Фото з інстаграму співачки
У дописі артистка поділилася варіантами подарунків під ялинку, які точно сподобаються кожному.
Текст публікації Насті Каменських:
Підготувала для вас список класних новорічних подарунків, які сподобаються практично кожній людині:
- Адвент-календар. Пам'ятаю, як в дитинстві, коли я жила в Італії, їх дарували на Різдво. Мені дуже сподобалася ця традиція і з того часу вона збереглася в моєму серці як щось миле та приємне. І я рада, що поступово вона приходить і в рідну Україну. Календарі з солодощами, доглядовими засобами, косметикою – варіантів багато.
- Щось для дому. Я обожнюю красивий домашній декор, предмети та аксесуари. Гарний посуд, теплий якісний плед, свічки з натурального воску. Або ж самому можна розмалювати ялинкову іграшку і подарувати, це буде дуже цінно.
- 1st January starter pack – тобто, для найлінивішого дня в році. Це може бути підписка на Netflix або інший портал з фільмами. І до цього обов'язково додати список ваших улюблених фільмів. А ще затишні шкарпетки, щось смачне і солодке. Цього дня можна їсти все.
- Корисний подарунок. До прикладу, зволожувач повітря, масажер, сертифікат на якийсь курс чи майстер-клас.
- Квитки на концерт, спектакль, в нову подорож.
- Щоденник і красиву ручку до нього, щоб записати плани на 2022 рік.
- Участь в нашій з фондом "Таблеточки" новорічній кампанії. Кожен, хто візьме участь і зробить внесок на лікування дітей з онкологією, стане учасником розіграшу одного з 30 подарункових наборів.