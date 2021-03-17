У березні 2021 року 23-го президента Франції Ніколя Саркозі засудили до 3 років за ґратами. І хоч зараз побутують чутки, що чоловік проведе цей час на домашньому арешті, аніж у в'язниці, у політику Саркозі не повернеться. Принаймі, так переконана його дружина Карла Бруні, яка знялась у фотосесії для журналу Vanity Fair.

Колишня перша леді Франції Карла Бруні стала зіркою фотосесії та дала відверте інтерв'ю, у якому розповіла про свого чоловіка та почуття до нього. Автором фотосесії став Езре Петроніо, а сама топ-модель приміряла образи із нової колекції паризького модного будинку Saint Laurent.

До слова Боротьба триває, правда спливе, – Карла Бруні відреагувала на вирок Саркозі

"Мій чоловік не повернеться в політику", – Карла Бруні про Саркозі

Відомо, що чоловіка Карли Бруні – Ніколя Саркозі, який був президентом Франції з 2007 по 2012 рік, – засудили до трьох років позбавлення волі, два з яких — умовно. Вирок йому призначили у справі про корупцію та торгівлю впливом. На думку політичного аналітика Андрія Шкіля, рік ув'язнення він відбуватиме не в колонії, а вдома з браслетом. Як би там не було, його дружина переконана, що з політикою у Саркозі – все.

"Мій чоловік не повернеться в політику, тому що він не хоче розлучення. Ні, ні, ні, більше ніякої політики, все скінчено! Не тільки через мене, а й через мого чоловіка, який, на мій погляд, був найкращим президентом, який у нас був за останні роки. Ні ні і ні! Він не збирається повертатися в політику. У мого чоловіка нова робота, і він вперше заробляє гроші. Ми не хочемо більше політики", – зазначила Карла Бруні.

Жінка також додала, що їй подобається підтримувати свого чоловіка: "І знаєте що? Моєму чоловікові теж. Це обмін. Мій чоловік піклується про мене. Якщо у мене проблема, він зі мною. Весь час. Це щось взаємне". Модель також додала. що Ніколя Саркозі – це її "велика любов".

Фотосесія Карли Бруні для Vanity Fair / Фото Vanity Fair

Що відомо про сім'ю Саркозі та Бруні?