В марте 2021 года 23-го президента Франции Николя Саркози приговорили к 3 годам за решеткой. И хотя сейчас ходят слухи, что мужчина проведет это время на домашнем аресте, а не в тюрьме, в политику Саркози не вернется. По крайней мере, так убеждена его жена Карла Бруни, которая снялась в фотосессии для журнала Vanity Fair.

Бывшая первая леди Франции Карла Бруни стала звездой фотосессии и дала откровенное интервью, в котором рассказала о своем муже и чувствах к нему. Автором фотосессии стал Эзре Петронио, а сама топ-модель примерила образы из новой коллекции парижского модного Дома Saint Laurent.

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"Мой муж не вернется в политику", – Карла Бруни о Саркози

Известно, что мужа Карлы Бруни – Николя Саркози, который был президентом Франции с 2007 по 2012 год, – приговорили к трем годам лишения свободы, два из которых — условно. Приговор ему назначили по делу о коррупции и торговле влиянием. По мнению политического аналитика Андрея Шкиля, год заключения он будет отбывать не в колонии, а дома с браслетом. Как бы то ни было, его жена убеждена, что с политикой у Саркози – все.

"Мой муж не вернется в политику, потому что он не хочет развода. Нет, нет, нет, больше никакой политики, все кончено! Не только из-за меня, но и из-за моего мужа, который, на мой взгляд, был лучшим президентом, который у нас был за последние годы. Нет, нет и нет! Он не собирается возвращаться в политику. У моего мужа новая работа, и он впервые зарабатывает деньги. Мы не хотим больше политики", – отметила Карла Бруни.

Женщина также добавила, что ей нравится поддерживать своего мужа: "И знаете что? Моему мужу тоже. Это обмен. Мой муж заботится обо мне. Если у меня проблема, он со мной. Все время. Это что-то взаимное". Модель также добавила. что Николя Саркози – это ее "большая любовь".

Фотосессия Карлы Бруни для Vanity Fair / Фото Vanity Fair

Что известно о семье Саркози и Бруни?