Колишня перша леді Франції Карла Бруні опублікувала в мережі допис, де висловила підтримку своєму чоловіку – 25-му президенту Франції Саркозі. Чоловіка визнали винним у корупції і засудили до 3 років за ґратами.

Вирок Ніколя Саркозі почув 1 березня у суді Франції. Його засудили до 3 років позбавлення волі, але 2 з них – умовне ув'язнення. Його визнали винним у справі про корупцію та торгівлю впливом. Відомо, що Саркозі оскаржуватиме вирок. Це вперше в історії Франції суд виніс колишньому президенту вирок з реальним тюремним терміном.

Все, що відомо про вирок Визнали винним у корупції: Саркозі засудили до 3 років за ґратами

Реакція дружини Саркозі на ув'язнення

Його дружина – модель Карла Бруні – вже відреагувала на новину у своєму профілі в інстаграмі. Зірка опублікувала зворушливе фото з чоловіком та лаконічно написала, що боротьба триває.

Яка божевільна безжалісність, моя любов.... Боротьба триває, правда спливе,

– колишня перша леді, додавши хештег "несправедливість".

У коментарях до дописі французи висловили підтримку Саркозі та його дружині Бруні.

Що відомо про сім'ю Саркозі та Бруні?

Відомо, що Карла Бруні стала третьою дружиною Ніколя Саркозі. До цього він був одружений із Марі Домінік-Кюльолі та Сесілією Сіганер-Альбеніс. У 2008 році Саркозі одружився з Карлою Бруні, яка є знаменитою італійською та французькою моделлю. Саркозі став другим президентом у Франції, який одружився під час перебування на посаді президента. У 2011 році в пари народилась донька Джулія. У Карли також є син Орельєн від Рафаеля Ентовена, а в Саркозі – діти П'єр і Жан з першого шлюбу та син Луї з другого шлюбу.