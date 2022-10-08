У соціальних мережах "несеться" з приводу вибуху на Кримському мості. Не змогли стримати реакцій й українські знаменитості – дивіться їхні реакції нижче.
Читайте також "А вам, гниди, все повернеться": емоційні реакції зірок на обстріли багатоповерхівок у Запоріжжі
Володимир Остапчук
З днем народження Вова,
– написав телеведучий.
Він також вигадав кумедний віршик з цього приводу. "Кримський міст is falling down, falling down, falling down. Кримський міст is falling down. F*ck you, Putin".
Як горить Кримський міст: відео
Євген Клопотенко
"Українці нарешті запалили багаття в Криму, щоб наварити борщу на всю нашу країну".
Реакція Клопотенка / Фото з його інстаграму
Оля Цибульська
Світлана Тарабарова
Співачка процитувала рядки зі своєї пісні: "Кожен крок наближає її. Таку жадану дорогу додому. Віримо ЗСУ. Наближаємо разом. Чудовий привід задонатити".
Горить Кримський міст: відео
Христина Горняк
"Слава нашим героям! Крим – це Україна, пакуйте манатки".
Маша Єфросиніна
Ведуча опублікувала своє щасливе фото: "Коли прокинулася, а Кримський (горить, – Showbiz 24)" й додала емоджі вогник.
Маша Єфросиніна щаслива від ранкових новин / Фото з інстаграму ведучої
Юрій Горбунов
А ранок добрий! Кримський міст! Та й таке! Буває! Що поробиш,
– поглузував із загарбників Горбунов.
Наталія Могилевська
"Кримський міст горить! І таке в житті буває. Доброго ранку! Ps. момент вибуху на Кримському мості. З днем народження, пуйло".
Григорій Решетник
Ведучий також поділився авторським віршем. "Цей ранок настав. Ще п'ята ранку – вже не сплю. Не хочеться та й вже не спиться. Чекаю я бавовни на мосту. Вона вже місяць мені сниться".
Злата Огнєвіч
Якщо ваш подарунок на день народження не схожий на палаючий Кримський міст, навіть не кличте мене на вечірку,
– написала співачка.
Скриншот з інстаграму Злати Огнєвіч
Ектор Хіменес-Браво
"Що по бавовні? ЗСУ – найкращий постачальник бавовни у всьому світі! Віримо і пишаємося. А ви там і далі мовчіть, нічого не горить".
Марічка Падалко
"Доброго ранку! Так зараз горить Кримський міст. Просто як на ескізі марки "Укрпошти". Ось вона – сила візуалізації! Потужний вибух пролунав сьогодні вранці. Місцеві мешканці в Керчі повідомляють, що вибух був дуже відчутним, у квартирах повилітали вікна, і була вібрація стін. Відомо, що вибух стався на залізничній гілці мосту. За версією окупаційної влади, причина вибуху – пожежа в товарному потягу".
То що сталося
- Зранку 8 жовтня стало відомо про вибухи на Керченському мості – це єдиний коридор, що з'єднує окупований Крим та Росію.
- Вогонь спалахнув на залізничному полотні, однак автомобільний шлях так само зазнав руйнувань – їздити машинами більше неможливо. Шматки переправи падають під воду.
- Пропагандисти почали вигадувати безглузді версії й повторювати один за одним – мовляв, міст пошкодили "українські вандали", "спалахнула цистерна з паливом". Тремтячи, загарбники запевняють, що у Криму достатньо продовольства.
- Найкращі меми від українців дивіться за посиланням.