Ніна Матвієнко розповіла, куди й до кого від війни втекла її донька з онукою
Джерело:"Зірковий шлях"
74-річна Ніна Матвієнко залишилася в Україні, тоді як її донька Тоня виїхала з країни. Як з'ясувалося, співачка в Португалії. Вона поїхала туди не як біженка, а зупинилася в куми.
За словами Ніни Матвієнко, війна застала її сім'ю в Яремче в Івано-Франківській області. На щастя, вони були далеко від Києва, але й там ховалися в підвалі. З Тонею була 6-річна донечка Ніна, яка тремтіла від звуку сирен. Тож зірка виїхала в Португалію.
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Усі ці підвали, сирени, у неї дуже тремтіли губки й пальчики. Тоня мусила виїхати до куми в Португалію, і тільки там через кілька ночей дитина трохи заспокоїлася. Ну і Тоня так само,
– розповіла Ніна Матвієнко.
Примітно, що в Португалії Тоня Матвієнко відсвяткувала день народження. 12 квітня їй виповнився 41 рік.
Тоня Матвієнко святкує день народження в Португалії: відео
Знаменита матуся вітала доньку по відеозв'язку, а в інтерв'ю зізналася, що страшенно хвилюється за Україну та свою сім'ю.
"Неспокій все одно, немає сну. Я зараз дуже багато мовчу, все сиджу в ютубі. Чекаю, поки прийде син мій Арсен. Мої сини скрізь на вахті", – поділилася Ніна Митрофанівна.
- Зять народної артистки Арсен Мірзоян служить у теробороні на Київщині.
- Старший син співачки Іван, який постригся в ченці, – молиться в Ніжині. Він перебрався на Чернігівщину з монастиря в Бахчисараї, бо там голосували за анексію Криму і "благословляли сепаратистів на Схід".