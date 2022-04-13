Ніна Матвієнко розповіла, куди й до кого від війни втекла її донька з онукою

74-річна Ніна Матвієнко залишилася в Україні, тоді як її донька Тоня виїхала з країни. Як з'ясувалося, співачка в Португалії. Вона поїхала туди не як біженка, а зупинилася в куми.

За словами Ніни Матвієнко, війна застала її сім'ю в Яремче в Івано-Франківській області. На щастя, вони були далеко від Києва, але й там ховалися в підвалі. З Тонею була 6-річна донечка Ніна, яка тремтіла від звуку сирен. Тож зірка виїхала в Португалію.

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Усі ці підвали, сирени, у неї дуже тремтіли губки й пальчики. Тоня мусила виїхати до куми в Португалію, і тільки там через кілька ночей дитина трохи заспокоїлася. Ну і Тоня так само,

– розповіла Ніна Матвієнко.

Примітно, що в Португалії Тоня Матвієнко відсвяткувала день народження. 12 квітня їй виповнився 41 рік.

Тоня Матвієнко святкує день народження в Португалії: відео

Знаменита матуся вітала доньку по відеозв'язку, а в інтерв'ю зізналася, що страшенно хвилюється за Україну та свою сім'ю.

"Неспокій все одно, немає сну. Я зараз дуже багато мовчу, все сиджу в ютубі. Чекаю, поки прийде син мій Арсен. Мої сини скрізь на вахті", – поділилася Ніна Митрофанівна.