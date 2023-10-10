Прощання з Ніною Матвієнко: донька співачки повідомила, де її поховають
Джерело:Тоня Матвієнко
11 жовтня Україна прощатиметься з народною артисткою України Ніною Матвієнко. Жінка померла раптово у 75 років. Її донька Тоня повідомила, де поховають співачку.
Деталями прощання з Ніною Матвієнко Тоня поділилася в інстаграмі. Провести легендарну співачку в останню путь зможуть всі охочі.
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Коли і де буде прощання з Ніною Матвієнко
Прощання з Ніною Митрофанівною розпочнеться ввечері 10 жовтня. Буде всенічне читання псалтиря за спокій спочилої у Свято-Феодосійському монастирі в Києві (вулиця Лаврська, 14).
Вже о 7 ранку 11 жовтня у монастирі пройде заупокійна літургія, а о 9:00 – панахида. Прощання з легендарною артисткою пройде з 11:00 до 13:00 у Національній Філармонії (Володимирський узвіз, 2). Шанувальники та друзі зможуть провести Матвієнко в останню путь.
Як повідомила Тоня, її маму поховають на Звіринецькому кладовищі в Києві (вулиця Верхня, 21). Це заплановано на 14:30.
Померла Ніна Матвієнко: коротко
- 8 жовтня померла народна артистка України у віці 75 років. Вона не дожила два дні до 76-річчя. Про смерть Ніни Матвієнко повідомила її донька Тоня.
- Сумна новина стала шоком для українців та шоу-бізнесу. У соцмережі зірки поділилися спогадами про Матвієнко та висловили співчуття.
- Крім того, подруги Ніни Матвієнко натякнули, що вона боролася з важкою недугою. За їхніми словами, співачка пережила кілька операцій. Проте від чого саме померла зірка – точно невідомо.