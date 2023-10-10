Прощання з Ніною Матвієнко: донька співачки повідомила, де її поховають

11 жовтня Україна прощатиметься з народною артисткою України Ніною Матвієнко. Жінка померла раптово у 75 років. Її донька Тоня повідомила, де поховають співачку.

Деталями прощання з Ніною Матвієнко Тоня поділилася в інстаграмі. Провести легендарну співачку в останню путь зможуть всі охочі.

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Коли і де буде прощання з Ніною Матвієнко

Прощання з Ніною Митрофанівною розпочнеться ввечері 10 жовтня. Буде всенічне читання псалтиря за спокій спочилої у Свято-Феодосійському монастирі в Києві (вулиця Лаврська, 14).

Вже о 7 ранку 11 жовтня у монастирі пройде заупокійна літургія, а о 9:00 – панахида. Прощання з легендарною артисткою пройде з 11:00 до 13:00 у Національній Філармонії (Володимирський узвіз, 2). Шанувальники та друзі зможуть провести Матвієнко в останню путь.

Як повідомила Тоня, її маму поховають на Звіринецькому кладовищі в Києві (вулиця Верхня, 21). Це заплановано на 14:30.

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