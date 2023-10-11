Там виросли 11 дітей: як виглядає хата на Житомирщині, де Ніна Матвієнко жила у дитинстві

Народна артистка Ніна Матвієнко пішла з життя 8 жовтня. Співачка народилася у бідній родині на Житомирщині. Батьки Матвієнко виховали 11 дітей. Журналісти показали, як виглядає рідний дім артистки.

Ніна Митрофанівна народилася 10 жовтня 1947 року в селі Неділище на Житомирщині. Вже з 4 років вона почала працювати, а згодом її відправили до школи-інтернату.

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Майбутня зірка виросла в бідній сім'ї.

Матвієнко мала непросте дитинство

Подруга співачки Анжеліка Рудницька розповідала, що Ніна народилася у важкий післявоєнний 1947 рік – тоді дуже багато дітей не вижили.

Про важке дитинство артистки говорив і ведучий Костянтин Грубич. Він познайомився з Матвієнко на початку 90-х років в Одесі на фестивалі.

У рамках проєкту "Смачна країна" ми їздили на батьківщину героїв. Так я побував у селі Неділище Житомирської області… Хатинка невеличка, стоїть на краю села. В цьому помешканні виросли 11 дітей, Ніна була п’ятою. Дитинство в неї було непросте – якийсь час жила в інтернаті. Про це вона згадувала з болем,

– зізнався Грубич.

Як виглядає хата, де народилася Ніна Матвієнко

Зараз там ніхто не живе. Відомо, що востаннє співачка була у рідному селі Неділище у 2021 році.

Як дізналося "Суспільне", з роками будинок реконструювали. Саме Ніна Митрофанівна була ініціаторкою, бо хотіла зберегти батьківську хату.

За словами журналістів, Матвієнко попросила хлопців зробити там певний ремонт. В такому стані він зберігається і до нині. Крім хати, там досі стоїть колодязь і яблуня.



Хата, де народилася Ніна Матвієнко / Фото Миколи Сініцького

Після популярності Ніна Матвієнко оселилася у самому центрі Києва – вона жила в приватному будинку біля Лаври. Останній рік з нею проживала донька Тоня з чоловіком Арсеном Мірзояном та дітьми.

В інстаграмі Антоніна часто показувала фото з цього будинку. ПІсля повернення в Україну вона опублікувала ролик, як зробила сюрприз Ніні Матвієнко. Співачка, побачивши дочку та онуку, розплакалася.

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