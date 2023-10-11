Там виросли 11 дітей: як виглядає хата на Житомирщині, де Ніна Матвієнко жила у дитинстві
Джерело:OBOZREVATEL
Народна артистка Ніна Матвієнко пішла з життя 8 жовтня. Співачка народилася у бідній родині на Житомирщині. Батьки Матвієнко виховали 11 дітей. Журналісти показали, як виглядає рідний дім артистки.
Ніна Митрофанівна народилася 10 жовтня 1947 року в селі Неділище на Житомирщині. Вже з 4 років вона почала працювати, а згодом її відправили до школи-інтернату.
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Майбутня зірка виросла в бідній сім'ї.
Матвієнко мала непросте дитинство
Подруга співачки Анжеліка Рудницька розповідала, що Ніна народилася у важкий післявоєнний 1947 рік – тоді дуже багато дітей не вижили.
Про важке дитинство артистки говорив і ведучий Костянтин Грубич. Він познайомився з Матвієнко на початку 90-х років в Одесі на фестивалі.
У рамках проєкту "Смачна країна" ми їздили на батьківщину героїв. Так я побував у селі Неділище Житомирської області… Хатинка невеличка, стоїть на краю села. В цьому помешканні виросли 11 дітей, Ніна була п’ятою. Дитинство в неї було непросте – якийсь час жила в інтернаті. Про це вона згадувала з болем,
– зізнався Грубич.
Як виглядає хата, де народилася Ніна Матвієнко
Зараз там ніхто не живе. Відомо, що востаннє співачка була у рідному селі Неділище у 2021 році.
Як дізналося "Суспільне", з роками будинок реконструювали. Саме Ніна Митрофанівна була ініціаторкою, бо хотіла зберегти батьківську хату.
За словами журналістів, Матвієнко попросила хлопців зробити там певний ремонт. В такому стані він зберігається і до нині. Крім хати, там досі стоїть колодязь і яблуня.
Хата, де народилася Ніна Матвієнко / Фото Миколи Сініцького
Після популярності Ніна Матвієнко оселилася у самому центрі Києва – вона жила в приватному будинку біля Лаври. Останній рік з нею проживала донька Тоня з чоловіком Арсеном Мірзояном та дітьми.
В інстаграмі Антоніна часто показувала фото з цього будинку. ПІсля повернення в Україну вона опублікувала ролик, як зробила сюрприз Ніні Матвієнко. Співачка, побачивши дочку та онуку, розплакалася.
Померла Ніна Матвієнко: коротко
- Легендарна співачка раптово померла у неділю, 8 жовтня. Ніні Митрофанівній було 75 років, вона не дожила два дні до 76-річчя.
- Її донька Тоня до іменин мами готувала пісню-подарунок, але тепер композиція стала присвятою. Смерть співачки стала шоком і для зіркового бомонду. Чи не кожен артист поділився кадрами й спогадами про Матвієнко.
- Що стало причиною смерті – невідомо. Раніше подруги Матвієнко натякнули, що вона боролася з важкою недугою та пережила кілька операцій.
- Поховають Ніну Митрофанівну на Звіринецькому кладовищі в Києві.