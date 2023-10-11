У Києві попрощалися з Ніною Матвієнко: фото та відео з церемонії

Днями Україну сколихнула новина про смерть артистки Ніни Матвієнко. Знаменитість пішла з життя у 75 років. Вона не дожила два дні до 76-річчя.

Тепер близькі та однодумці прийшли провести Ніну Митрофанівну в останню путь, передає 24 Канал. Попрощатися з легендарною співачкою прийшли сотні людей.

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У Києві попрощалися з Ніною Матвієнко

На вшанування пам'яті покійної Ніни Митрофанівни було проведено низку заходів. Так, починаючи з вечора 10 жовтня, у Свято-Феодосіївському монастирі в Києві, що на вулиці Лаврській, 14, відбулося всенічне читання псалтиря. Зранку 11 жовтня провели заупокійну літургію та панахиду.

Прощання з Ніною Матвієнко було заплановано з 11 до 13 години в Національній філармонії, що в Києві на Володимирському узвозі, 2.



В Києві попрощалися з Ніною Матвієнко / Фото 24 Каналу



Рідні попрощалися з Ніною Матвієнко / Фото 24 Каналу

Поблизу будівлі зібралося чимало людей, які вирішили віддати шану знаменитості. Через це прощання трохи продовжили.



Українці попрощалися з Ніною Матвієнко / Фото 24 Каналу

Церемонія прощання з Ніною Матвієнко: дивіться відео онлайн

Церемонія прощання з Ніною Матвієнко: дивіться відео онлайн

До того ж під час прощання з артисткою в Національній філармонії заспівав хор ім. Верьовки. Музиканти виконали християнську молитву "Святий Боже".

У Києві прощаються з Ніною Матвієнко / Фото 24 Каналу

Похорон відбувся о 14:30. За словами Тоні Матвієнко, її маму поховають на Звіринецькому кладовищі в Києві, яке розташоване на вулиці Верхній, 21.

Смерть Ніни Матвієнко: що відомо