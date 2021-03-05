Телеведучий Григорій Решетник близько 10 років одружений з Христиною. У їхніх стосунках були як злети, так і падіння. Чоловік зізнався про кризу та як вони вийшли з неї, поділився секретами виховання дітей та розповів про партнерські пологи.

Вдіомий український телеведучий Григорій Решетник та його дружина Христина є одними із зразкових пар в шоу-бізнесі. Однак і в них все не завжди було ідеально. Про деталі розвитку сім'ї шоумен розповів у відвертому інтерв'ю в межах проєкту "Сильний".

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Григорій Решетник про стосунки з дружиною та кризу

Телеведучий поділився, що він щасливий. Однак не потрібно, на його думку, слідувати прикладові когось, а створювати таке життя, щоб було добре тобі та твоїй парі.

Я щасливий від того, що я сім'янин. Від того, що у нас любляча сім'я. Це величезна робота над собою, перш за все. Над своїми емоціями, над комунікацією партнерів. Я рекомендую не шукати ідеальність в чиїйсь родині, не будувати її на чиємусь прикладі, а створювати свою ідеальність,

– розповів Григорій.

Чоловік зазначив, що знає і таких людей, у яких другий або третій шлюб. Та це не заважає їм бути щасливими. "Вони в розлученні, але відчувають, що так краще і для них, і для партнера. Будь-яка модель родини, якщо люди хочуть бути щасливими, потребує роботи. Це вміння чесно поговорити, вислухати критику. Це діалог чи монолог з самим собою", – зауважив Решетник.

Водночас шоумен зізнався, що в нього та Христини була криза у відносинах. Тоді в них народився перший син, подружжя жило в орендованій квартирі не в надто хороших умовах. Але зазначив, що вони змогли знайти вирішення проблем. Спочатку вони почали багато спілкуватись, а згодом вирішили всі проблеми.

У якийсь момент проблем накопичилося стільки, що виникло відчуття, ніби ми в глухому куті. І легше, напевно, піти від цих проблем і закритися в собі, ніж почати їх вирішувати. Ми прийшли до того, що потрібно почати діалог. І потихеньку розплутували цю ситуацію, створювали правила, які влаштовують нас обох,

– розповів Григорій Решетник.

Також телеведучий розповів, що він не намагається ділити домашні обов'язки з Христиною. Натомість він бере участь в них, тобто виконує все те, що може робити його дружина. Також Григорій зазначив, що те, що Христина виховує трьох дітей – не робить її залежною. Вона однаково сильна та мудра, тому часто мотивує та допомагає коханому.

Григорій Решетник про дітей та партнерські пологи

Шоумен поділився, що намагається на власному прикладі показати, як треба робити. Він намагається дати синам право на помилку.

"Найважливіше для мене – не нав’язувати синам свої міркування в ультимативному односторонньому вигляді. Я хочу зберегти якомога довше їх право на помилки. Хочу, щоб вони помилялися, ставали сильнішими. Щоб вони, питаючи мою пораду, однаково залишалися при своєму. Намагаюся це не ламати. Часом це складно, особливо, коли ти виховуєш трьох чоловіків. Легше заборонити, накричати", – зізнався Григорій.

Телеведучий також зізнався, що разом з дружиною зробив рішення про партнерські пологи.

Я прийняв для себе рішення, що буду поруч. Якщо не втрачу свідомість, по можливості, буду допомагати. У мене теж в цьому питанні еволюція. Під час третіх пологів акушер-гінеколог похвалила мене. Вона сказала: "Григорію, ви молодець. Ви як помічник. Ви підтримували. Робили це вже більш професійно",

– розповів ведучий "Холостяка".

Григорій Решетний зауважив, що вважає, що кожен чоловік повинен прийти до цього вибору сам. Однак зазначив, що дуже щасливий через те, що проходить разом з Христиною складні виклики.

Дивіться інтерв'ю з Григорієм Решетником онлайн: