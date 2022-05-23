З ним і смерть не страшна, – Могилевська розповіла про коханого, який підтримує її в час війни

Українська співачка Наталія Могилевська вперше розповіла про свого коханого, який підтримує її весь період війни. Вона поділилась, що розповість їхню історію кохання вже після перемоги.

Українська співачка Наталія Могилевська уникає конкретних відповідей, що стосуються її особистого життя. Однак днями вона розповіла про коханого, який підтримує її під час війни.

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Наталя Могилевська про коханого

"Ми провели з ним увесь цей час. Він їздить зі мною містами, захищає мене, адже ми буваємо навіть там, де "зникли" військові частини – вони знаходяться під землею, а для ворога їх просто не існує. Під прицілом є шпиталі, де ми буваємо. Вчора були у Запоріжжі, три концерти для військових медиків, переселенців з Маріуполя", – поділилась виконавиця.

Він їздить зі мною і захищає від усього. Мені з ним, як у пісні – і смерть не страшна. Але я вважаю, що під час війни всі історії кохання – не на часі. І нашу історію ми розповімо напевне що після війни. Однак я дуже вдячна йому за те, що він був зі мною,

– додала співачка.

Чи готова зірка всиновити дитину

, до війни Наталі Могилевській приписували роман з бізнесменом Олегом Рижовим. Однак як заявляла зірка, вони з ним лише друзі.

Наталія Могилевська також розповіла, що допомагає діткам, які живуть у дитбудинку в Умані. Вона задумується про всиновлення, але ще не готова про це говорити.

"Ми вже "усиновили" 43 дитини, вони зараз перебувають у дитбудинку в Умані. Я там вже була кілька разів. Їх евакуювали двічі, ці діти зазнали надто багато страждань. Коли я приїжджаю до них, вони зустрічають мене з криками: "Мамо!". Тому у мене 43 дитини, яким ми даємо все, що є в наших силах – їжу, одяг, ліки, підтримку… Я з ними, безумовно, дуже хотілося б, але не знаю... Поки не про це говоритиму", – сказала артистка.