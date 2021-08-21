Ніколь Кідман розповіла, про що в житті шкодує найбільше

Знаменита акторка Ніколь Кідман зізналась, що змалку мріяла про велику родину. Вона досі шкодує, що не змогла мати більше дітей. Зараз зірка виховує двох доньок від чоловіка Кіта Урбана.

Голлівудська акторка Ніколь Кідман прикрасила обкладинку чергового номера видання Marie Claire Australia. У відвертому інтерв'ю журналу зірка зізналась, про що шкодує найбільше.

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Ніколь Кідман хотіла б мати більше дітей

Знаменитість розповіла, що шкодує про те, що не могла мати більше дітей. Створити велику і люблячу сім'ю було для неї мрією.

Я дуже хотіла б мати більше дітей, але в мене такої можливості не було,

– поділилась Ніколь Кідман.

Акторка додала, що всю свою любов вона віддає своїм донькам, а також племінникам та похресникам.

"В мені любові на 10 дітей… Це нормально, бо я можу стати матір'ю іншим дітям, Я маю шість племінників та племінниць, а також – 12 похресників. Я обожнюю материнство, я обожнюю дітей: вони такі чудові, смішні, без стереотипів", – наголосила Ніколь Кідман.



Ніколь Кідман / Фото Marie Claire Australia

Що відомо про дітей Ніколь Кідман