Голливудская актриса Николь Кидман украсила обложку очередного номера издания Marie Claire Australia. В откровенном интервью журналу звезда призналась, о чем жалеет больше всего.
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Николь Кидман хотела бы иметь больше детей
Знаменитость рассказала, что сожалеет о том, что не смогла иметь больше детей. Создать большую и любящую семью было для нее мечтой.
Я очень хотела бы иметь больше детей, но у меня такой возможности не было,
– поделилась Николь Кидман.
Актриса добавила, что всю свою любовь она отдает своим дочерям, а также племянникам и крестникам.
"Во мне любви на 10 детей... Это нормально, потому что я могу стать матерью другим детям, У меня шесть племянников и племянниц, а также – 12 крестников. Я обожаю материнство, я обожаю детей: они такие замечательные, смешные, без стереотипов", – отметила Николь Кидман.
Николь Кидман / Фото Marie Claire Australia
Что известно о детях Николь Кидман
- В первом браке актрисы с Томом Крузом Николь так и не смогла родить ребенка – у нее произошла внематочная беременность и выкидыш. Правда, супруги усыновили двух детей – дочь Изабеллу и сына Коннора, которым сейчас по 28 и 26 лет соответственно.
- После разрыва брака звездной пары приемные дети решили остаться с отцом. Поэтому сейчас Николь Кидман очень редко с ними общается.
- Уже в браке с Китом Урбаном актриса смогла осуществить свою мечту – в 2008 году она родила дочь Сандей. Через 2 года супруги все-таки воспользовались услугами суррогатного материнства. В 2010 году Кит и Николь стали родителями дочери Маргарет.