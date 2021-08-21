Голливудская актриса Николь Кидман украсила обложку очередного номера издания Marie Claire Australia. В откровенном интервью журналу звезда призналась, о чем жалеет больше всего.

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Николь Кидман хотела бы иметь больше детей

Знаменитость рассказала, что сожалеет о том, что не смогла иметь больше детей. Создать большую и любящую семью было для нее мечтой.

Я очень хотела бы иметь больше детей, но у меня такой возможности не было,

– поделилась Николь Кидман.

Актриса добавила, что всю свою любовь она отдает своим дочерям, а также племянникам и крестникам.

"Во мне любви на 10 детей... Это нормально, потому что я могу стать матерью другим детям, У меня шесть племянников и племянниц, а также – 12 крестников. Я обожаю материнство, я обожаю детей: они такие замечательные, смешные, без стереотипов", – отметила Николь Кидман.



Николь Кидман / Фото Marie Claire Australia

Что известно о детях Николь Кидман