Голлівудська акторка Ніколь Кідман прикрасила обкладинку чергового номера видання Marie Claire Australia. У відвертому інтерв'ю журналу зірка зізналась, про що шкодує найбільше.
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Ніколь Кідман хотіла б мати більше дітей
Знаменитість розповіла, що шкодує про те, що не могла мати більше дітей. Створити велику і люблячу сім'ю було для неї мрією.
Я дуже хотіла б мати більше дітей, але в мене такої можливості не було,
– поділилась Ніколь Кідман.
Акторка додала, що всю свою любов вона віддає своїм донькам, а також племінникам та похресникам.
"В мені любові на 10 дітей… Це нормально, бо я можу стати матір'ю іншим дітям, Я маю шість племінників та племінниць, а також – 12 похресників. Я обожнюю материнство, я обожнюю дітей: вони такі чудові, смішні, без стереотипів", – наголосила Ніколь Кідман.
Ніколь Кідман / Фото Marie Claire Australia
Що відомо про дітей Ніколь Кідман
- У першому шлюбі акторки з Томом Крузом Ніколь так і не змогла народити дитину – у неї сталась позаматкова вагітність і викидень. Щоправда, подружжя всиновило двох діток – доньку Ізабеллу та сина Коннора, яким зараз по 28 і 26 років відповідно.
- Після розриву шлюбу зіркової пари прийомні діти вирішили залишитися з батьком. Тому зараз Ніколь Кідман дуже рідко з ними спілкується.
- Вже у шлюбі з Кітом Урбаном актриса змогла здійснити свою мрію – у 2008 році вона народила доньку Сандей. Через 2 роки подружжя все-таки скористалось послугами сурогатного материнства. У 2010 Кіт та Ніколь стали батьками доньки Маргарет.