Голлівудська акторка Ніколь Кідман прикрасила обкладинку чергового номера видання Marie Claire Australia. У відвертому інтерв'ю журналу зірка зізналась, про що шкодує найбільше.

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Ніколь Кідман хотіла б мати більше дітей

Знаменитість розповіла, що шкодує про те, що не могла мати більше дітей. Створити велику і люблячу сім'ю було для неї мрією.

Я дуже хотіла б мати більше дітей, але в мене такої можливості не було,

– поділилась Ніколь Кідман.

Акторка додала, що всю свою любов вона віддає своїм донькам, а також племінникам та похресникам.

"В мені любові на 10 дітей… Це нормально, бо я можу стати матір'ю іншим дітям, Я маю шість племінників та племінниць, а також – 12 похресників. Я обожнюю материнство, я обожнюю дітей: вони такі чудові, смішні, без стереотипів", – наголосила Ніколь Кідман.



Ніколь Кідман / Фото Marie Claire Australia

Що відомо про дітей Ніколь Кідман