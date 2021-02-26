Ніколь Кідман показала, як виглядала в дитинстві: архівне фото

Відома австралійська акторка Ніколь Кідман поділилась з прихильниками архівним фото. Вона показала, як виглядала в дитинстві та порівняла кадр із сучасним знімком.

Знаменита акторка Ніколь Кідман рідко ділиться з прихильниками архівними світлинами. Однак цього разу вона показала, як виглядала в дитинстві.

Дивіться також Ніколь Кідман і Хав'єр Бардем можуть зіграти відому пару Голлівуду: перші деталі фільму

Архівне фото Ніколь Кідман

Акторка поділилась знімком, де вона позує на подвір'ї зовсім маленька. На фото дівчинка одягнена в зелену сукню з принтом. Більше яскравості додало руде кучеряве волосся, прикрашене шпилькою. Маленька Ніколь серйозно дивилась в об'єктив.



Ніколь Кідман в дитинстві / Фото з інстаграму Ніколь Кідман

Також Ніколь Кідман оприлюднила інше фото, яке зробила днями. Вона позувала близько до камери, демонструючи легкий макіяж з акцентом на очах. Акторка постала у білій футболці, а волосся вклала дрібними кучериками, відтворюючи образ з дитинства.

Маленька Нік – велика Нік,

– підписала кадри зірка.



Ніколь Кідман / Фото з інстаграму Ніколь Кідман

Прихильники знаменитості написали свої враження від фото в коментарях:

Найкрасивіша жінка у світі;

Твої кучерики прекрасні;

Завжди красива;

Дуже гарна;

Це так мило;

Досі виглядаєш чудово.

Інші архівні фото зірок

Нещодавно супермодель Сінді Кроуфорд оприлюднила миле дитяче фото з її дня народження.