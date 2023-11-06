Так, про зйомки в російському шоу "Холостяк" у ролі ведучого висловився Нікіта Добринін. Він наголосив, що одразу ж пошкодував через своє рішення поїхати туди на роботу і щасливий, що через ковід йому не вдалося відпрацювати весь сезон.

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Нікіта Добринін прокоментував зйомки в Росії

Чоловік наголосив, що не може змінити своє минуле, втім має змогу впливати на майбутнє: "Я зробив висновки. Я шкодую. Багато топових ведучих пройшли цей шлях. Хотілося б цього уникнути? Так, звісно".

Шоумену соромно за те, що він їздив на зйомки у Росію. Втім, Нікіта радий, що захворів і знявся лише в декількох перших епізодах.

Дуже скоро пошкодував. І можливо, це Боже провидіння, що захворів на ковід і не зміг продовжити зйомки у цьому проєкті,

– поділився шоумен.

Крім того, Добринін пояснив, що прийняв пропозицію, щоб стати ведучи реаліті, бо тоді між Україною і Росією велася торгівля, курсували поїзди, і інші відомі українські зірки, артисти, ведучі знімалися і виступали там.

Також Нікіта висловив спостереження про різницю між українськими та російськими зірками. За його словами, перші більш відкриті та людяні, тоді як другі – пафосні та зверхні.

Інтерв'ю з Нікітою Добриніним: дивіться відео онлайн

Що інші зірки кажуть про роботу в Росії

Віталій Козловський виступав у країні-терористці на 9 травня 2018 року. Втім, згодом він визнав свою помилку: "Я до війни робив багато помилок і речей, які ніяким чином не вписуються до життя львів'янина. Це поїздка на 9 травня у Москву. Ну дебіл. Це не тому, що я такий злий чи жадібний і хочу грошей більше заробити. Це просто тому, що я взагалі про це не думав".

виступав у країні-терористці на 9 травня 2018 року. Втім, згодом він визнав свою помилку: "Я до війни робив багато помилок і речей, які ніяким чином не вписуються до життя львів'янина. Це поїздка на 9 травня у Москву. Ну дебіл. Це не тому, що я такий злий чи жадібний і хочу грошей більше заробити. Це просто тому, що я взагалі про це не думав". Андрій Бєдняков розповідав, що його не хотіли брати на роботу в Україні, тому він працював в Росії. Водночас йому за це дуже соромно.

"Розуміючи зараз, скільки там було таких "Z" і "V". Це мене не виправдовує і я не намагаюсь це робити. Знімався? Мудак. Продавав? Мудак", – розповідав шоумен.