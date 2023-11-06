Так, о съемках в российском шоу "Холостяк" в роли ведущего высказался Никита Добрынин. Он подчеркнул, что сразу же пожалел из-за своего решения поехать туда на работу и счастлив, что из-за ковида ему не удалось отработать весь сезон.

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Никита Добрынин прокомментировал съемки в России

Мужчина подчеркнул, что не может изменить свое прошлое, но у него есть возможность влиять на будущее: "Я сделал выводы. Я сожалею. Многие ведущие прошли этот путь. Хотелось бы этого избежать? Да, конечно".

Шоумену стыдно за то, что он ездил на съемки в Россию. Однако Никита рад, что заболел и снялся только в нескольких первых эпизодах.

Очень скоро пожалел. И возможно, это Божье провидение, что я заболел ковидом и не смог продолжить съемки в этом проекте,

– поделился шоумен.

Кроме того, Добрынин объяснил, что принял предложение вести реалити, потому что тогда между Украиной и Россией велась торговля, курсировали поезда, и другие известные украинские звезды, артисты, ведущие снимались и выступали там.

Также Никита выразил наблюдение о разнице между украинскими и российскими звездами. По его словам, первые более открытые и человечные, тогда как вторые – пафосные и пренебрежительные.

Интервью с Никитой Добрыниным: смотрите видео онлайн

Что другие звезды говорят о работе в России

Виталий Козловский выступал в стране-террористе на 9 мая 2018 года. Впрочем, впоследствии он признал свою ошибку: "Я до войны совершал много ошибок и вещей. Это поездка на 9 мая в Москву. Ну дебил. Это не потому, что я такой злой или жадный и хочу денег больше заработать. Это просто потому, что я вообще об этом не думал".

выступал в стране-террористе на 9 мая 2018 года. Впрочем, впоследствии он признал свою ошибку: "Я до войны совершал много ошибок и вещей. Это поездка на 9 мая в Москву. Ну дебил. Это не потому, что я такой злой или жадный и хочу денег больше заработать. Это просто потому, что я вообще об этом не думал". Андрей Бедняков рассказывал, что его не хотели брать на работу в Украине, потому он работал в России. В то же время, ему за это очень стыдно.

"Понимая сейчас, сколько там было таких "Z" и "V". Это меня не оправдывает и я не пытаюсь это делать. Снимался? Мудак. Продавал? Мудак", – рассказывал шоумен.