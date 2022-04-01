Нікіта Добринін зізнався, чи вцілів його будинок під Києвом, над яким літали винищувачі

Два тижні тому, 17 березня, Нікіта Добринін і Даша Квіткова виїхали з-під Києва й зупинились у Тернополі. Вони гайнули на захід, бо над їхнім будинком літали винищувачі. На щастя, дім зіркового подружжя досі цілий.

Пара з 9 сезону реаліті-шоу "Холостяк" довго не наважувалася виїжджати з-під Києва. Нікіта Добринін наполягав на тому, щоб Даша Квіткова вивезла їхнього 8-місячного сина в безпечне місце, але та боялася дороги. Останньою краплею стала ніч на 17 березня, коли їхній дім затремтів від вибухів.

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Нікіта Добринін про будинок під Києвом

Нікіта Добринін розповів, що в їхньому населеному пункті неспокійно ще з 24 лютого. Буквально в перший день війни туди прилетіла ракета й розбомбила будинок неподалік. Однак дім блогерів поки неушкоджений.

Ми щодня вмикаємо камери, дивимося на наш будинок у Києві. Він цілий, і дай Боже, все буде добре. Ми періодично списуємося з сусідами, які живуть трохи далі,

– поділився Добринін.

Чому дружина Добриніна не виїжджає за кордон

у новий дім Нікіта Добринін і Даша Квіткова переїхали в липні, до народження сина Лева. Лише ремонт у ньому обійшовся парі як дві квартири в центрі Києва.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Добринін пояснив, чому Даша Квіткова досі не втекла за кордон з 8-місячним Левом. За його словами, вона не хоче бути емігранткою і мріє дочекатися перемоги в Україні.

Це була наша принципова позиція, що ми не хочемо залишати Україну, хочемо дочекатися перемоги й повернутися додому. Ми тут будували все своє життя, у нас ніколи не було думки переїхати за кордон,

– пояснив чоловік.

"Навіть коли зараз ми відчуваємо небезпеку, все одно шукаємо більш безпечне місце в Україні. Зараз, на щастя, це Захід", – додав він.

Повне інтерв'ю Нікіти Добриніна: дивіться відео онлайн (про вцілілий будинок – на 5 хвилині 26 секунд)

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