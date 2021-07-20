Нікіта Добринін замилував мережу новим фото з маленьким сином

Новоспечений татусь, ведучий Нікіта Добринін оприлюднив надзвичайно зворушливе фото з синочком Левом. Чоловік з малюком солодко спали.

Нікіта Добринін та його кохана Даша Квіткова досі не можуть повірити в те, що стали батьками. Вони насолоджуються кожною миттю, яку проводять з малюком і звикають до нового статусу.

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Нове фото Добриніна з сином

Ведучий оприлюднив фото, де постав перед камерою, лежачи на підлозі у вітальні власного заміського будинку. Нікіта був одягнений в білу футболку з чорним написом, закрив очі, мило усміхався й підняв руки вверх.

Маленький Лев солодко спав поруч із татусем у коконі для новонароджених. Малюк був у памперсі та білій кофточці з написом I love dad. Лев підняв руки вверх, як і його татусь.

У дописі під фото Добринін залишив емоджі у вигляді Лева.



Нікіта Добринін з сином Левом / Фото з інстаграму Нікіти Добриніна

Нагадаємо, Даша Квіткова народила сина вранці 13 липня. Вже через 2 дні матусю з синочком виписали з пологового будинку. Тепер Даша та Нікіта весь вільний час приділяють довгоочікуваному малюку.