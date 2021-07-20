Никита Добрынин и его возлюбленная Даша Квиткова до сих пор не могут поверить в то, что стали родителями. Они наслаждаются каждым мгновением, которое проводят с малышом и привыкают к новому статусу.

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Новое фото Добрынина с сыном

Ведущий обнародовал фото, где предстал перед камерой, лежа на полу в гостиной собственного загородного дома. Никита был одет в белую футболку с черной надписью, закрыл глаза, мило улыбался и поднял руки вверх.

Маленький Лев сладко спал рядом с папочкой в коконе для новорожденных. Малыш был в памперсе и белой кофточке с надписью I love dad. Лев поднял руки вверх, как и его папа.

В заметке под фото Добрынин оставил эмоджи в виде Льва.



Никита Добрынин с сыном Львом / Фото из инстаграма Никиты Добрынина

Напомним, Даша Квиткова родила сына утром 13 июля. Уже через 2 дня мамочку с сынишкой выписали из роддома. Теперь Даша и Никита все свободное время уделяют долгожданному малышу.