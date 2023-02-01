Шкода, що таке виносили, – Нікіта Добринін відповів, чи зраджував Квіткову

Даша Квіткова та Нікіта Добринін розійшлися. Якщо блогерка час від часу коментує розрив, то ведучий уникає цієї теми. Однак він запевнив, що не зраджував кохану й не піднімав на неї руку.

Розставання Нікіти Добриніна та Даші Квіткової вразило інстаграм-спільноту, адже ніхто з них навіть не натякав на проблеми у шлюбі, для підписників усе сталося раптово. Тож тепер роїться безліч чуток довкола їхнього розриву. Шоумен відповів на деякі з них – чи зраджував, чи піднімав руку на дружину.

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Чи зраджував Добринін Квіткову

В інстаграм-сторіс Добриніна запитали, чи було таке, що він зраджував кохану, натякаючи, вочевидь, на Квіткову. Він не відповів прямо, але дав зрозуміти, що був вірний.

Розумію, якщо про подібне часто пишуть, це поширена історія деяких у стосунках, як і піднімати руку. Шкода, що ви таке виносили, терпіли. Любіть і цінуйте себе,

– написав Нікіта Добринін.

Нікіта Добринін про зради / Фото з інстаграм-сторіс

Також спливло питання, чи піднімав він руку на жінку. Ведучий відповів, що це неприйнятно та згадав франківських блогерів, які організовували п'яні вечірки, де накачували дівчат снодійним, кривдили їх та викладали все це в мережу.

"Звичайно, не було. Ніхто не має права цього робити. Сподіваюся, що і з ситуацією з хлопцями, які знущалися з дівчат, зараз поліція швидко розбереться", – відреагував Нікіта Добринін.

Нікіта Добринін про зради / Фото з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, єдиний коментар, який Нікіта Добринін дав з приводу розставання з Дашею Квітковою, це: "Бути зараз окремо – це наше спільне рішення. І це життя, нічого критичного не сталося. Вірю, що цей етап ми зможемо пройти достойно".

Натомість Даша Квіткова більш балакуча. Блогерка заявилася, що сходитися з Добриніним не буде: "Наразі немає шансів, кожен живе своє життя". Однак жаліти її не треба, бо почувається вона "вільно, могутньо, сильно, не страждає". Дівчина також відповіла на закиди, що це вона кинула чоловіка. "Поки хтось обирає бути у стосунках, де їм боляче, де є аб'юз чи ще щось, ми обрали інший шлях. І він наш, нам з цим жити", – коментувала Квіткова.