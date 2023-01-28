Після новини про розставання з Нікітою Добриніним Даша Квіткова вирушила на відпочинок з сином. Інфлюенсерка полетіла на Мальдіви.
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Хто оплатив Даші поїздку на Мальдіви
В інстаграм-сторіз Даша Квіткова відповіла на запитання прихильників. Дівчину запитали, чи не Нікіта Добринін спонсорував її поїздку на Мальдіви.
Не переживайте. На бюджет Нікіти ніхто не зазіхав і не зазіхає. Ні,
– зізналась блогерка.
Даша Квіткова про поїздку на Мальдіви / Фото з інстаграм-сторіз
На острови Даша поїхала разом з нянею. "У моєї мами працювали дві Олі. Вони подруги та знають мене з дев'яти років. Вони мені як сім'я. Допомагають мені з Левом. Вважайте, що це няні, але я не можу на них так казати. Просто моя допомога. В однієї з Оль є син, старший за Лева на три місяці. Оля завжди приходить з ним, і вони друзі. Зараз зі мною полетіла одна з Оль".
Після цього в блогерки ще раз запитали, хто заплатив за поїздку на Мальдіви няні, тож Даша ще раз підкреслила, що за все заплатила вона сама.
Даша Квіткова про поїздку на Мальдіви / Фото з інстаграм-сторіз
Скільки заробляє Даша Квіткова
- В інтерв'ю Маші Єфросиніній інфлюенсерка розсекретила, що заробляє в місяць 30 – 40 тисяч доларів. Але ця сума ділиться на її команду – менеджера, піарників, стилістів. До того ж зірка не забуває про щоденні донати.
- Блогерка працює в онлайні. Вона рекламує речі, магазини чи продукти на своїй сторінці. Також Даша разом з Нікітою свого часу заснували академії онлайн-професій. Тож коли навчання відбувається, Квіткова заробляє.