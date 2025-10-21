Пише Showbiz 24 з посиланням на інстаграм Добриніна. Він опублікував кілька фотографій дідуся.

Ти не був, ти назавжди залишишся кращим дідусем, батьком, якого я ніколи не знав, наймудрішим у спогадах свого правнука. Саме ти навчив мене відділяти зерно від плевел, цінувати кожен день, співати, коли весело і коли зле. Берегти свою та споріднену душу поруч. Любитиму безмежно всім серцем,

– написав Нікіта Добринін.

Нікіта Добринін про дідуся / Скриншот з інстаграму ведучого

У коментарях під дописом люди висловлюють співчуття Добриніну:

"Як боляче. Обіймаю міцно! Він прожив щасливе життя з такою сім'єю. І багато передав цінностей та важливих речей, які житимуть вічно, як і любов та пам'ять про нього. Тримайтеся", – написала блогерка Наталі Литвин.

"Нікіта, ти такий схожий на дідуся. Яке щастя, що він так довго був у твоєму житті. Світла пам'ять".

"Напевно, жодна людина ніколи не сприйме те, що рано чи пізно улюблені люди підуть. Співчуваю, ваш дідусь був гарною людиною, це відчувалось навіть через екран".

Зазначимо! Лише нещодавно Нікіта публікував фото з Чернівців. Їх можна знайти в Threads. На одній зі світлин дідусь ведучого позує з правнуком, сином Добриніна Левом.

Коротко про Нікіту Добриніна