Пише Showbiz 24 з посиланням на інстаграм Добриніна. Він опублікував кілька фотографій дідуся.
Ти не був, ти назавжди залишишся кращим дідусем, батьком, якого я ніколи не знав, наймудрішим у спогадах свого правнука. Саме ти навчив мене відділяти зерно від плевел, цінувати кожен день, співати, коли весело і коли зле. Берегти свою та споріднену душу поруч. Любитиму безмежно всім серцем,
– написав Нікіта Добринін.
Нікіта Добринін про дідуся / Скриншот з інстаграму ведучого
У коментарях під дописом люди висловлюють співчуття Добриніну:
- "Як боляче. Обіймаю міцно! Він прожив щасливе життя з такою сім'єю. І багато передав цінностей та важливих речей, які житимуть вічно, як і любов та пам'ять про нього. Тримайтеся", – написала блогерка Наталі Литвин.
- "Нікіта, ти такий схожий на дідуся. Яке щастя, що він так довго був у твоєму житті. Світла пам'ять".
- "Напевно, жодна людина ніколи не сприйме те, що рано чи пізно улюблені люди підуть. Співчуваю, ваш дідусь був гарною людиною, це відчувалось навіть через екран".
Зазначимо! Лише нещодавно Нікіта публікував фото з Чернівців. Їх можна знайти в Threads. На одній зі світлин дідусь ведучого позує з правнуком, сином Добриніна Левом.
Коротко про Нікіту Добриніна
За свою кар'єру Нікіта Добринін вів чимало проєктів на телебаченні.
Він брав участь у 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк", де зустрів своє кохання.
У 2020 році Добринін одружився з переможницею проєкту Дашею Квітковою. 13 липня 2021 року в них народився син Лев. Однак у 2023 році подружжя оголосило про розлучення.