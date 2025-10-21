Пише Showbiz 24 з посиланням на інстаграм Добриніна. Він опублікував кілька фотографій дідуся.

Ти не був, ти назавжди залишишся кращим дідусем, батьком, якого я ніколи не знав, наймудрішим у спогадах свого правнука. Саме ти навчив мене відділяти зерно від плевел, цінувати кожен день, співати, коли весело і коли зле. Берегти свою та споріднену душу поруч. Любитиму безмежно всім серцем,
– написав Нікіта Добринін.

Дідусь Нікіти ДобринінаНікіта Добринін про дідуся / Скриншот з інстаграму ведучого

У коментарях під дописом люди висловлюють співчуття Добриніну:

  • "Як боляче. Обіймаю міцно! Він прожив щасливе життя з такою сім'єю. І багато передав цінностей та важливих речей, які житимуть вічно, як і любов та пам'ять про нього. Тримайтеся", – написала блогерка Наталі Литвин.
  • "Нікіта, ти такий схожий на дідуся. Яке щастя, що він так довго був у твоєму житті. Світла пам'ять".
  • "Напевно, жодна людина ніколи не сприйме те, що рано чи пізно улюблені люди підуть. Співчуваю, ваш дідусь був гарною людиною, це відчувалось навіть через екран".

Зазначимо! Лише нещодавно Нікіта публікував фото з Чернівців. Їх можна знайти в Threads. На одній зі світлин дідусь ведучого позує з правнуком, сином Добриніна Левом.

Коротко про Нікіту Добриніна

  • За свою кар'єру Нікіта Добринін вів чимало проєктів на телебаченні.

  • Він брав участь у 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк", де зустрів своє кохання.

  • У 2020 році Добринін одружився з переможницею проєкту Дашею Квітковою. 13 липня 2021 року в них народився син Лев. Однак у 2023 році подружжя оголосило про розлучення.