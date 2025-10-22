Частина глядачів скептично ставиться до рішення Цимбалюка, адже за всі попередні сезони "Холостяка" чи "Холостячки" лише одній парі вдалося побудувати сім'ю, хоч і вони згодом розлучилися. Мова про Нікіту Добриніна та Дашу Квіткову, пише 24 Канал.

Український ведучий Нікіта Добринін (справжнє ім'я – Владислав Вакулович) став головним героєм "Холостяка-9" у 2019 році. Добринін був першим "Холостяком", якого обрала не лише команда проєкту, але й глядачі, які мали можливість проголосувати за героя нового сезону.

Переможницею проєкту стала Даша Квіткова. Нікіта Добринін обрав саме її у фіналі проєкту та продовжив будувати стосунки з блогеркою поза камерами, чим спростував чутки про сценарій на "Холостяку".



Перша зустріч Нікіти Добриніна і Даші Квіткової / Фото СТБ

Єдина пара українського "Холостяка", яка створила сім'ю

На Балі Нікіта Добринін освідчився Даші в коханні – вони заручилися. А вже у травні 2020 року закохані офіційно розписалися. Так український "Холостяк" став третім з 29 країн, які адаптують формат шоу, у якому пара одружилася.



Нікіта Добринін і Даша Квіткова / Фото з інстаграму блогерки

У січні 2021 року щасливе подружжя відправилось на відпочинок на Мальдіви. Тоді вони поділилися ще однією радісною новиною – Даша та Нікіта очікували на народження первістка. 13 липня у зіркових батьків народився син, якого назвали Левом.



Нікіта Добринін і Даша Квіткова / Фото з інстаграму блогерки



Нікіта Добринін і Даша Квіткова з сином / Фото з інстаграму блогерки

Під час повномасштабного вторгнення подружжя вирішило повінчатися у храмі.



Нікіта Добринін і Даша Квіткова / Фото з інстаграму блогерки

Чому пара розлучилась?

У січні 2023 року Даша Квіткова шокувала новиною про те, що вона та Нікіта Добринін розлучаються. На той час пара більше не жила разом. Офіційно вони розірвали шлюб у червні.

Наші стосунки розвивалися дуже стрімко. Ми віддавали одне одному всіх себе, були разом 24/7. В якийсь момент зрозуміли, що дуже перенаситилися одне одним. А також зараз ми по-різному розвиваємося. На тлі цього ми "задушили" морально одне одного,

– пояснювала Даша.

Розлучення Нікіти Добриніна та Даші Квіткової минулося без гучних скандалів та звинувачень. Зараз вони підтримують зв'язок та разом виховують сина.

Зазначимо, що більш як через два роки після розлучення Даша Квіткова заручилась з футболістом Володимиром Бражком. Ба більше, пару підозрюють у таємному одруженні: нещодавно блогерка засвітила свій новий паспорт, на якому видніються літери BRAZHKO. Ймовірно, Даша вже змінила своє прізвище.