Нікіта Добринін показав свої юні фото, згенеровані штучним інтелектом: як він виглядав насправді

10 жовтня 2023, 14:12
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Джерело:

Нікіта Добринін

Ведучий Нікіта Добринін опублікував серію своїх шкільних та студентських фото. Та насправді це не реальні фото блогера, а згенеровані штучним інтелектом.

У тіктоці новий тренд – користувачі створюють AI-версії свого шкільного альбому. Генератор штучного інтелекту відтворює знімки людини у стилі 90-х. 

До слова Таке трапляється, – Нікіта Добринін вперше прокоментував розлучення з Дашею Квітковою

Як Добриніна бачить штучний інтелект

До тренду вирішив долучитися й Нікіта Добринін. Він спантеличив фанів, продемонструвавши "свої" шкільні та студентські фото. Штучний інтелект побачив його у різних образах – байкера, репера, спортсмена та інших. 

Знайшов свої шкільні та університетські фото. Choose your fighter, так би мовити,
– жартома написав Добринін.

Як Добриніна бачить AI / Фото з інстаграму Нікіти Добриніна

 

 

Користувачі відреагували на такі знімки й впізнали у них "слід" штучного інтелекту.

  • "Це все штучний інтелект, фон всюди однаковий, але прикольно вийшло";
  • "Це що за божественні фотоапарати у вашій школі були? занадто гарна якість для шкільних фото";
  • "Беверлі Хіллз 90210";
  • "Так це ж штучний інтелект, хто не зрозумів";
  • "Роздрукую та розвішу у нашому парадному".

Як виглядав Добринін у шкільні роки

Вочевидь, знімки штучного інтелекту далекі від реальності. У мережі є фото, як Нікіта Добринін виглядав у юні роки насправді.


Нікіта Добринін в дитинстві / Фото з інстаграму Нікіти Добриніна


Нікіта Добринін в юні роки / Фото з соцмереж

Автор: Марія Касій