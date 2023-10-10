В тактике новый тренд – пользователи создают AI-версии своего школьного альбома. Генератор искусственного интеллекта воспроизводит снимки человека в стиле 90-х.

К слову Такое случается, – Никита Добрынин впервые прокомментировал развод с Дашей Квитковой

Как Добрынина видит искусственный интеллект

К тренду решил приобщиться и Никита Добрынин. Он озадачил фанатов, продемонстрировав "свои" школьные и студенческие фото. Искусственный интеллект увидел его в разных образах – байкера, рэпера, спортсмена и других.

Нашёл свои школьные и университетские фото. Choose your fighter, так сказать,

– в шутку написал Добрынин.

Как Добрынина видит AI / Фото из инстаграма Никиты Добрынина

Пользователи отреагировали на такие снимки и узнали у них "след" искусственного интеллекта.

"Это все искусственный интеллект, фон всюду одинаков, но прикольно получилось";

"Это что за божественные фотоаппараты в вашей школе были? Слишком хорошее качество для школьных фото";

"Беверли Хиллз 90210";

"Да это же искусственный интеллект, кто не понял";

"Распечатаю и развешу в нашем парадном".

Как выглядел Добрынин в школьные годы

Очевидно, снимки искусственного интеллекта далеки от реальности. В сети есть фото, как Никита Добрынин выглядел в юные годы на самом деле.



Никита Добрынин в детстве / Фото из инстаграма Никита Добрынина



Никита Добрынин в юные годы / Фото из соцсетей