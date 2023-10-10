У тіктоці новий тренд – користувачі створюють AI-версії свого шкільного альбому. Генератор штучного інтелекту відтворює знімки людини у стилі 90-х.
До слова Таке трапляється, – Нікіта Добринін вперше прокоментував розлучення з Дашею Квітковою
Як Добриніна бачить штучний інтелект
До тренду вирішив долучитися й Нікіта Добринін. Він спантеличив фанів, продемонструвавши "свої" шкільні та студентські фото. Штучний інтелект побачив його у різних образах – байкера, репера, спортсмена та інших.
Знайшов свої шкільні та університетські фото. Choose your fighter, так би мовити,
– жартома написав Добринін.
Як Добриніна бачить AI / Фото з інстаграму Нікіти Добриніна
Користувачі відреагували на такі знімки й впізнали у них "слід" штучного інтелекту.
- "Це все штучний інтелект, фон всюди однаковий, але прикольно вийшло";
- "Це що за божественні фотоапарати у вашій школі були? занадто гарна якість для шкільних фото";
- "Беверлі Хіллз 90210";
- "Так це ж штучний інтелект, хто не зрозумів";
- "Роздрукую та розвішу у нашому парадному".
Як виглядав Добринін у шкільні роки
Вочевидь, знімки штучного інтелекту далекі від реальності. У мережі є фото, як Нікіта Добринін виглядав у юні роки насправді.
Нікіта Добринін в дитинстві / Фото з інстаграму Нікіти Добриніна
Нікіта Добринін в юні роки / Фото з соцмереж