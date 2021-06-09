Нікіта Добринін подарував Даші Квітковій автомобіль за понад 2 мільйони гривень

За народження сина, який з'явиться на світ у липні, Нікіта Добринін зробив дружині дуже дорогий подарунок. Герой "Холостяка" придбав для Даші Квіткової новенький автомобіль, який коштує понад 2 мільйони гривень. Його готували на замовлення цілих сім місяців.

До пологів блогерки Даші Квіткової залишилися лічені тижні, однак всій подарунок за первістка вона вже отримала. Ще на ранніх термінах вагітності Нікіта Добринін, який оскандалився через участь в російському "Холостяку", замовив дружині автомобіль марки Mercedes-Benz GLE 2021 року в чорному кольорі. Подружжя вже забрало його з салону.

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7 місяців очікування і ось вона в нас. Тільки з салону. Зроблена на замовлення,

– похизувалася Даша Квіткова.

Згідно з інформацією, вказаною на сайті офіційного дилера Mercedes-Benz в Україні, вартість такого авто стартує від 2 мільйонів гривень! Зважаючи на те, що його "підганяли" під бажання зірки, подарунок для дружини обійшовся Добриніну ще дорожче.

Авто Даші Квіткової за понад 2 мільйони гривень / Фото з інстаграму блогерки

Ще наприкінці березня блогерка розповідала про дорогий подарунок чоловіка, який вирішив втілити її мрію. Тоді вона наголошувала, що авто вдосконалюють відповідно до її вимог. Даша Квіткова хотіла підігрів керма та бежевий салон, тому була готова чекати довгих сім місяців.

Однак з останнім пунктом так і не склалося. Пара отримала авто Mercedes-Benz GLE з чорним салоном. Схоже, знаменитості не дуже засмутилися. Вони вже роз'їжджають столицею на новенькому авто. Щоправда, за кермом поки Нікіта Добринін.

В особистому інстаграм-профілі герой 9 сезону шоу "Холостяк" опублікував ще одне відео з салону та публічно подякував коханій дружині. "Нарешті твоя чорна ракета вже тут. Вітаю, крихітко. Дякую за щастя, яке даруєш мені, і чудо, яке створюєш всередині", – написав Нікіта Добринін.