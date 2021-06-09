До родов блогерши Даши Квитковой остались считанные недели, однако подарок за первенца она уже получила. Еще на ранних сроках беременности Никита Добрынин, который оскандалился из-за участия в российском "Холостяке", заказал жене автомобиль марки Mercedes-Benz GLE 2021 в черном цвете. Супруги уже забрали его из салона.

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7 месяцев ожидания и вот она у нас. Только из салона. Сделанная на заказ,

– похвасталась Даша Квиткова.

Согласно информации, указанной на сайте официального дилера Mercedes-Benz в Украине, стоимость такого авто стартует от 2 миллионов гривен! Несмотря на то, что его "подгоняли" под желание звезды, подарок жене обошелся Добрынину еще дороже.



Авто Даши Квитковой за более чем 2 миллиона гривен / Фото из инстаграма блогерши

Еще в конце марта блогерша рассказывала о дорогом подарке мужа, который решил воплотить ее мечту. Тогда она отмечала, что авто совершенствуют в соответствии с ее требованиями. Даша Квиткова хотела подогрев руля и бежевый салон, поэтому была готова ждать долгих семь месяцев.

Однако с последним пунктом так и не сложилось. Пара получила авто Mercedes-Benz GLE с черным салоном. Похоже, знаменитости не очень расстроились. Они уже разъезжают в столице на новом авто. Правда, за рулем пока Никита Добрынин.

В личном инстаграм-профиле герой 9 сезона шоу "Холостяк" опубликовал еще одно видео из салона и публично поблагодарил любимую жену. "Наконец-то твоя черная ракета уже здесь. Приветствую, крошка. Спасибо за счастье, которое даришь мне, и чудо, которое создаешь внутри", – написал Никита Добрынин.