Нічого критичного не сталося, – Нікіта Добринін вперше прокоментував розрив з Дашею Квітковою

Блогерка Даша Квіткова оголосила про розрив з Нікітою Добриніним. Зараз вони живуть окремо, працюють з психологом, але наразі офіційно не розлучаються. Що про це каже сам Добринін – дізнавайтеся далі.

Даша та Нікіта були єдиною парою в українському "Холостяку", яка продовжила будувати стосунки після проєкту. Закохані одружилися, в них народився син. Ще два місяці тому Квіткова розповідала, що вони працюють над другою дитиною, а тепер заявила про розлучення.

До теми Ми не живемо разом, – Даша Квіткова оголосила про розрив з Нікітою Добриніним

Даша наважилася розповісти про розрив у новому інтерв'ю. Вона не повідомляла подробиць, однак відомо, що пара вже кілька тижнів живе окремо. Квіткова з сином залишається в будинку, який купувала з коханим, а Добринін поїхав звідти.

Нікіта Добринін про розрив з Дашею Квітковою

Після виходу цього інтерв'ю Нікіта опублікував лаконічний допис, в якому зазначив, що бути зараз окремо – це спільне рішення.

І це життя, нічого критичного не сталося. Вірю, що цей етап ми зможемо пройти достойно,

– написав ведучий.

За словами Даші, роз'їхатися – це усвідомлене рішення, яке вони приймали не на емоціях. Стосунки постійно погіршувалися, тому, щоб не загострювати проблему, Даша та Нікіта вирішили наразі бути окремо. Зараз вони працюють з психологом, обговорюють всі питання, які турбують. Вони не виключають, що за час, поки окремо, можуть зрозуміти, що не хочуть повертатися до цих відносин. Або ж навпаки зможуть пройти цей етап і надалі будувати щасливу сім'ю.