Популярна українська співачка Alyosha разом із чоловіком та дітьми відправилася у довгоочікувану відпустку. Пара ділиться спільними фото і насолоджується відпочинком.

На період новорічно-різдвяних свят чимало зірок поїхали у відпустки у теплі країни. Поки в України снігопади та морози, знаменитості ніжаться на сонечку біля моря чи океану. Так, Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) разом із чоловіком, лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею також полетіли у відпустку. На особистій сторінці в інстаграмі знаменитість поділилася рідкісним спільним фото.

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Фото Alyosha з чоловіком

На відпочинку Alyosha не публікує світлин у купальниках, проте інколи поширює миловидні сімейні кадри й розповідає про чудове проведення часу.

Днями 34-річна виконавиця оприлюднила селфі, де позує разом із коханим Тарасом Тополею. Артистка одягнула білу сорочку, а від пекучого сонця її захищав солом'яний капелюх. Серед аксесуарів пляжний look зірки також доповнювали стильні сережки кільця.

Волосся красуня зібрала у зачіску ззаду, а на обличчі зробила легкий макіяж. Знаменитість смакувала напоєм через соломинку і мило усміхалася.

Позаду Alyosha стояв її чоловік Тарас Тополя. Для відпочинку він обрав блакитну сорочку-поло та шорти.

Поки старші зайняті, а молодші – сплять,

– коротко підписала фото зірка.



Alyosha з чоловіком на відпочинку / Фото з інстаграму Alyosha