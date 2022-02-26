46-летняя народная артистка живет в частном доме на Осокорках, поэтому к ней приехали беременная сестра и другие друзья. Конечно, на фоне войны все тревожатся, поэтому не спят, почти не едят и не пьют воды. Наталья Могилевская отмечает, что это неправильно, ведь за такую халатность к своему организму можно серьезно поплатиться.

Читайте также Юлия Санина из The Hardkiss показала российскую технику на Оболони, где она возит сына в школу

У меня дома 9 человек, никто не ест, никто не спит. Давайте друг о друге заботиться – заставлять пить воду, заставлять есть, и спать, спать днем, пока спокойно,

– подчеркнула Наталья Могилевская.

"Друзья, это важно! Пьем воду, едим и накапливаем часы сна. Чтобы мозг был здоровым и принимал правильные решения в критических ситуациях", – призывает звезда.

К слову, Маша Ефросинина тоже подчеркивает, что бороться с паникой из-за войны России против Украины – это важно. Телеведущая советует:

составить план действий в критических ситуациях.

сводить к минимуму чтение новостей;

выводить страх и тревожность спортом, музыкой, книгами и любым другим хобби;

медитировать;

делать пожертвования и помогать другим;

проявлять любовь – обниматься и улыбаться несмотря ни на что.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.