12-річний хлопчик звик до ненормованого графіку та постійних роз'їздів мами. Коли йому було всього 2 роки, Оксана Муха 20 днів гастролювала Канадою. Це дуже образило Данила, але зараз він розуміє всі тонкощі її професії. Крім того, у нього є не тільки любляча ненька, а й уважний батько, який завжди знаходить для нього час.

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Як син Оксани Мухи спілкується з рідним батьком

З ексчоловіком Богданом Оксана Муха в хороших стосунках, тож з сином він бачиться досить часто. Хлопці зустрічаються навіть за приготуванням вечері. Однак переважно батько активно проводить час з первістком.

Нещодавно вони разом готували вечерю, їздили на велосипедах, лижах, відпочивали. Богдан навчився керувати яхтою, тому в них дуже гарні подорожі. У них багато спільного,

– поділилась Оксана Муха.

Оксана Муха / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Розмову зі співачкою Оксаною Мухою читайте у межах проєкту Інтерв'ю24 .

Вона додала, що щодня зідзвонюється з колишнім, бо вони обоє беруть активну участь у вихованні сина. Так, батьки відправили Данила на фортепіано. У нього чудові акторські здібності та голос. Однак хлопчик, який не з чуток знає про життя музикантів, не хоче для себе такої долі.

"Він лише сказав, що ніколи в житті не буде музикантом, бо йому цих "проблем" не потрібно. Каже: "Буду програмістом і нормально зароблятиму", – з гумором пригадує Оксана Муха.

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