12-летний мальчик привык к ненормированному графику и постоянным разъездам мамы. Когда ему было всего 2 года, Оксана Муха 20 дней гастролировала по Канаде. Это очень обидело Даниила, но сейчас он понимает все тонкости ее профессии. Кроме того, у него есть не только любящая мама, но и внимательный отец, который всегда находит для него время.

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Как сын Оксаны Мухи общается с родным отцом

С экс-супругом Богданом Оксана Муха в хороших отношениях, так что с сыном он видится довольно часто. Парни встречаются даже для приготовления ужина. Однако преимущественно отец активно проводит время с первенцем.

Недавно они вместе готовили ужин, ездили на велосипедах, лыжах, отдыхали. Богдан научился управлять яхтой, поэтому у них очень хорошие поездки. У них много общего,

– поделилась Оксана Муха.

Оксана Муха / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Разговор с певицей Оксаной Мухой читайте в рамках проекта Интервью24.

Она добавила, что ежедневно созванивается с бывшим, потому что они оба активно участвуют в воспитании сына. Так, родители отправили Даниила на фортепиано. У него отличные актерские способности и голос. Однако мальчик, который не понаслышке знает о жизни музыкантов, не хочет для себя такой судьбы.

"Он только сказал, что никогда в жизни не будет музыкантом, потому что ему этих "проблем" не нужно. Говорит: "Буду программистом и буду нормально зарабатывать", – с юмором вспоминает Оксана Муха.

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